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台積電最後一盤爆6367張成交量、跌幅收斂 法說前外資連四買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。聯合報系資料照片
台積電。聯合報系資料照片

台積電預計17日召開法說會，將公布第2季與上半年財報，及第3季展望；法人關注新台幣升值的影響，台積電近期股價在1,100元附近遊走，14日最後一盤爆出6,367張成交量，拉升5元股價， 終場跌幅收斂收在1,095元， 下跌5元， 跌幅0.45%，外資買超1,151張， 連四買。

台積電6月合併營收2,637.09億元，月減17.7%，年增26.9%，為歷年同期新高， 表現符合預期；累計今年上半年營收1兆7,730.46億元，年增40%；法人推估，受第2季新台幣兌美元匯率強升的影響，美元營收的財測應可達標， 但毛利率、營益率恐將下探財測低標。

但受惠輝達（NVIDIA）最新GB300 AI晶片將陸續放量，加上蘋果新機iPhone 17系列新機備貨潮，兩大動能挹注下， 法人看好台積電第3季美元營收有望再創新高，將持續站穩300億美元之上，預估季增3%至7%，今年全年美元營收有望首度突破千億美元，再創新高。

台積電預計17日舉行法說會，市場高度關注，外資則是聚焦五大議題，包括新台幣升值對營運的影響、今年資本支出、先進製程與封裝產能的布局、AI後市展望、美國「大而美法案」的影響。

台積電法說會前外資持續買超，14日買超1,151張， 連續4個交易日買超，不過， 投信及自營商則是賣超，近期股價在1,100元附近遊走；14日以平盤1,100元開出，一度下滑至1,085元，最後一盤爆量拉升5元縮小跌幅，以1,095元收盤，下跌5元， 跌幅0.45%。

證券分析師張陳浩表示，看好台股第3季將是今年最好的一季， 有機會再創高點，主要是因為關稅的不確定性將可解除，所有利空出盡， 且潛在的利多將浮現，包括FED可望降息，美股第3季有機會創高，在降息的情況下，熱錢將流入台股， 加上新台幣升值所流進的熱錢，所帶來的效益將遠大於第2季財報的影響。

張陳浩強調， 在布局的標的上仍以AI為主軸，台積電是當然的領頭羊，台股要創高， 台積電是當中的關鍵，看好台積電有機會再創新高，上看1,200元。

新台幣 台積電

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