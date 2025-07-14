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台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

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台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台美關稅還沒開獎，國安基金委員會議決定續留場內護盤。本報資料照片
台美關稅還沒開獎，國安基金委員會議決定續留場內護盤。本報資料照片

國安基金今日召開例行委員會議，會後宣布繼續留在場內護盤，主要由於台美關稅還沒開獎，市場變數仍大，因此國安基金委員會議決定續留場內護盤。

國安基金指出，今日會議就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論，自114年4月9日進場迄今，同期間臺股累計上漲4,155.02點，累積漲幅22.51%，僅次於美股的費半59.88%、那指34.82%及標普25.63%，及韓股37.02%，另外，優於港股20.10%、日股19.94%、美股（道瓊17.87%）及陸股（上海11.96%）等主要股市，顯示國安基金仍有助於緩解臺股大幅下跌衝擊的功能。

國安基金也說明，考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施仍未全面底定，將帶動國際資金移動及全球供應鏈重組，地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險，均影響我國產業布局及企業獲利，牽動台股走勢及投資人信心，當前仍有穩定投資信心及安定台股必要，使委員會決議持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。

國安基金

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