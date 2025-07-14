對等關稅未定市場風險仍多 國安基金委員會決定繼續護盤

國安基金（下稱本基金）今天召開第125次例行委員會議，就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論。本基金自114年4月9日進場迄今，積極執行護盤任務，同期間臺股累計上漲4,155.02點，累積漲幅22.51%，僅次於美股（費半59.88%、那指34.82%及標普25.63%）及韓股37.02%，優於港股20.10%、日股19.94%、美股（道瓊17.87%）及陸股（上海11.96%）等主要股市，顯示本基金仍有助於緩解臺股大幅下跌衝擊之功能。

考量國際政經不確定因素仍多，包括美國對等關稅措施仍未全面底定，將帶動國際資金移動及全球供應鏈重組，地緣政治風險續存及預測全球經濟前景面臨下行風險，均影響我國產業布局及企業獲利，牽動臺股走勢及投資人信心，當前仍有穩定投資信心及安定臺股之必要，本基金經委員會決議持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。