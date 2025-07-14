AI 熱潮不減！大摩上調半導體產業評等至「具吸引力」

AI半導體需求火熱，促使摩根士丹利（大摩）證券最新將半導體產業評等從「中立」上調至「具吸引力」（Attractive），點名台積電（2330）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等估值具投資吸引力，亦偏好如AI眼鏡、CPO、雲端半導體領域等長期AI贏家，預期產業將逐步擺脫關稅與匯率干擾，迎接新一波成長。

隨著總體經濟不確定性逐步被市場消化，包括關稅與匯率衝擊逐漸淡化，大摩最新將AI半導體產業評等由「中立」上調至「具吸引力」，認為大中華區有望在估值上追上美國同業。

儘管市場過去一年受DeepSeek競爭、台積電CoWoS減單傳聞及美國對中關稅政策影響而震盪，但AI相關需求仍維持強勁，並未出現趨緩跡象。至於美國「232條款」調查，大摩認為台積電具備獲得豁免或寬限期的可能性，主因是其在美國已投入1,650億美元進行晶圓廠擴建，符合政策導向。

隨著輝達（NVIDIA）股價再創新高，市場也正逐步消化台積電所面臨的風險變數，包括與Intel合資事件、AI成長預期與半導體關稅風險等。

展望後市，大摩半導體產業分析師詹家鴻指出看好，AI眼鏡、CPO、雲端AI等具潛力的創新應用，具備長期成長優勢，有望帶動小型股表現，成為未來布局主軸之一。

事實上，儘管新台幣匯率波動等總體經濟因素仍在，大摩近期於亞洲的實地調研顯示，AI需求在全球與中國大陸市場仍維持強勁動能。根據台積電2026年初步估算，CoWoS先進封裝產能仍約30%至40%的成長空間，顯示AI半導體個股的本益成長比（PEG）仍低於1，評價具吸引力。

台廠中，大摩給予「優於大盤」評級的科技股包括：台積電、世芯、聯發科、京元電（2449）、華邦電（2344）、信驊（5274）、愛普*（6531）、瑞昱（2379）、群聯（8299）等。其中，涵蓋的重點個股2026年預估本益比包括：台積電16.9倍、聯發科13.8倍、世芯-KY 24.7倍，處於合理甚至偏低水準。

另外，大摩最新下調評等及目標價的個股包括：宏捷科（8086）由「中立」降為「劣於大盤」、目標價由90元降至65元；穩懋（3105）由「中立」降為「劣於大盤」、由105元降至70元；大聯大（3702）維持「中立」、由90元降至75元；神盾（6462）維持「中立」、由254.63元降至130元。