矽格處分欣銓共3,230張、處分利益6,628萬元 持股比例約小於0.177%

IC封測廠矽格（6257）14日決議處分欣銓（3264）股份，從2月3日至7月14日處分3,230張，處分利益為6,628萬元，現階段持股比例約小於0.177%。公司表示，此處分利益會認列在股東權益，此後以矽格為主，持有欣銓約870張。

根據公告指出，矽格在今年2月3日至7月14日處分3,230張，處分約3,230張股票，每單位價格平均每股新台幣為77.03元，總金額為新台幣2.49億元，已實現處分利益約新台幣6,628萬元，處分後矽格持有欣銓約870張。

矽格進一步說，接下來矽格持有欣銓小於0.177%，旗下聯測持有欣銓餘額1,044張，金額是新台幣6,602萬元，持股比例小於0.213%。

矽格強調，處分的具體目的是有效活絡資金運用。矽格說，當初投資欣銓屬於長期投資，因此此次處分利益不會揭露於損益表，而會認列在股東權益部分。