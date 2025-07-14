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台新新光金將正式合併 新光金14日停止交易24日下市

中央社／ 台北14日電

台新新光金控將於7月24日起正式合併，證交所公告，新光金自7月14日起停止買賣。回顧新光金於2002年2月19日掛牌上市，長達23年公開發行歷史，預計24日下市。

新光金11日為最後交易日，單日爆出115萬張大量，收盤價為11.8元，三大法人合計買超9520張，其中，外資賣超7173張，投信賣超1萬4911張，自營商買超3萬1604張。台新金11日則收在18.3元。

金管會今年3月31日宣布，同意台新金與新光金的換股合併案，由台新金為存續公司、新光金為消滅公司，從合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

證交所日前公告，新光金將跟台新金進行合併，並申請有價證券終止上市，新光金股票在7月14日起停止買賣，停止股東名簿記載變更起訖日期為7月16日至7月24日，並在7月24日終止上市。

台新金 台新新光金控

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