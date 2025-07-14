小資族以小搏大賺新股紅包 抽中這檔有望落袋5.35萬元、獲利近九成

台股集中市場及櫃買市場又將添新兵，碩網（7547）及微程式（7721）將在7月29日同步掛牌，14日展開競價拍賣，17日將啟動公開申購作業， 給了小資族以小搏大賺新股紅包紅包的機會， 其中，碩網的潛在報酬率達89.16%，以興櫃價113.5元計算， 若是抽中， 有望賺進53,500元；微程式的潛在報酬率也達49.05%， 抽中可獲利26,000元。

碩網初上櫃， 競價拍賣投標日期為7月14~16日，7月18日開標，競標張數2,624張，最低投標價格50元；公開申購日期為7月17~21日，承銷張數655張，承銷價60元，7月23日抽籤，7月29日掛牌上櫃；以14日興櫃收盤價113.5元計算，若是抽中，可望賺進53,500元， 報酬率89.16%。

微程式初上市，競價拍賣投標日期為7月14~16日，7月18日開標，競標張數3,613張，最低投標價格43.8元；公開申購日期為7月17~21日，承銷張數1,003張，承銷價53元，7月23日抽籤，7月29日掛牌上櫃；以14日興櫃收盤價79元計算，若是抽中，可望賺進26,000元， 報酬率49.05%。

碩網專精企業生成式AI解決方案，大股東包括威盛（2388）、伊藤忠商社等，過去十年來與微軟合作，以專精的自然語言處理與各種對話式AI應用，整合微軟平台，為與企業內部導入生成式AI技術、協助企業進行AI代理服務。

碩網1999年成立於，跟進企業數位轉型、AI趨勢，今年第1季已有海內外超過700家企業客戶，台灣民營銀行業者多採用其客戶管理系統、對話機器人客服，同時也為製造業、科技業等產業發展企業內部AI代理應用或自有AI平台，讓企業內部自建企業大腦；2023年發表GenAI Admin Portal生成式AI應用管理平台，成為目前成長最快的主力產品。

碩網2024年合併營收3.33億元，年增64.9%，營業利益約5,700萬元，每股純益2.01元；今年第1季營收約6,200萬元，營業利益約1,000萬元，每股純益0.43元；

碩網今年主要目標包括持續推動GenAI Admin Portal主力產品，並擴大海外市場。目前海外市場以日本為主，在當地累積逾30家當地客戶，去年來自日本營收貢獻1.18億元，占營收比重由前一年度7%上升至35%，海外市場營收占營收比重約37%，未來目標是海外營收占比過半，下半年往新加坡發展，開發東南亞市場。

微程式資訊專注智慧物聯網（AIoT）及半導體感測控制領域，具備完整的軟硬體研發能力，為國內少數可跨足多產業的資通訊整合服務商。微程式資訊開發的智慧自行車、公共自行車租賃系統，已廣泛應用於YouBike、計程車與停車場等票卡支付場域，並可依照客戶需求量身打造多元產品。

微程式自2022年起近3年營業收入分別為4.61億、6.78億、7.94億，年複合成長率達19.88%；近3年稅後純益分別為0.05億元、0.92億元、1.51億元；近3年每股盈餘分別為0.16元、2.16元、3.33元。

微程式資訊除深耕既有市場，亦積極拓展應用場域，擴大客群，為強化與半導體設備廠商的合作，透過策略聯盟進軍半導體及高科技市場，並投入即時監測感測設備的開發，未來有望成為半導體先進製程設備的重要輔助供應商。

微程式深耕電子支付、智慧設備，也投入半導體感測控制領域多年，將是成長動能，目前營收比重在1成以內，預計2~3年，營收目標將達3成。法人指出，微程式下半年營收將顯著成長，全年業績將優於去年。