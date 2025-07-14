康和證券集團暑期產學合作營開幕 鏈結金融、培育未來人才

康和證（6016）致力持續培育金融人才，暑期產學合作營正式開幕，是業界少數提供理論與實務並行為期長達6周的實習機會，培養對金融市場概況、各項金融商品的了解，此次共有來自台大、政大、美國威斯康辛大學麥迪遜分校、台北大學、中原大學、臺北商業大學、中正大學等7所國內外大學同學們參與。

康和證券董事長鄭大宇致詞時表示，康和一直以來重視人才培育與產學合作，今年的暑期實習計畫已經邁入第17年，有完整的實務課程與訓練計畫，協助同學打好基礎，進而培養金融專業能力與競爭力，更希望能提升同學未來投入金融產業的意願。

在6周實習課程結束後，會安排團隊專題報告競賽，希望同學把所學內化並展現出來，同時期盼引進年輕的觀點和創意，為公司注入新活力，期勉每位同學快樂學習，收穫滿滿。

康和證券總經理陳志豪特別勉勵在場所有同學，AI時代已到來，證券業數位化創新尤為重要，主要就是提供極致的資本市場投資服務，就如同美國證券業Robinhood提供個人化金融創新服務，滿足投資人在投資端需求與最佳的服務體驗。為期6周的實務面學習，透過實務個案融會貫通，結合在學校學到的理論，是非常重要的鏈結，對金融實務面才有更深入的了解。