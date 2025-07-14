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不畏股災驚濤駭浪 第2季台股大戶和散戶人數同步增加

中央社／ 台北14日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

第2季台股驚濤駭浪，4月初美國總統川普宣布對等關稅一度引爆股災，之後迅速反彈回升，根據證交所統計，第2季包括大戶、中實戶及散戶人數皆比第1季小幅增加。

證交所今天公布6月暨第2季集中市場相關數據，第2季成交值新台幣5億元以上的自然人（大戶）人數2663人，成交值1億元至5億元的自然人（中實戶）人數2萬3214人，成交值1億元以下的自然人（散戶）人數526萬1650人。對照第1季數字分別為2622人、2萬2048人，和523萬4855人，同步增加，顯示股災並未嚇退投資人。

另外證交所統計6月集中市場有交易戶數333萬8342戶，也比5月的302萬2012戶，回升增加31.6萬戶。6月自然人成交值比重46.99%，比5月的49.95%下滑；外資成交值比重36.84%，也比5月的37.87%略減。

6月集中市場統計數字還包括成交量週轉率9.32%，較5月8.53%略增。當沖成交值占比33.81%，平均每日當沖戶數9萬7992戶，比起5月的37.6%和10萬6177戶減少。

6月ETF成交值占比6.96%，比5月的6.75%略減。定期定額投資金額約143.67億元，同樣比5月的144.35億元略減。

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