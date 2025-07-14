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三大法人反手賣超近116億元 這幾檔尾盤急拉護住台股5日線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

川普對台關稅遲遲沒有明確消息，市場觀望氣氛濃厚，台股14日呈現電子弱、傳產強、金融抗空局勢，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、緯穎（6669）等電子權值要角全面收黑，盤面倚靠台塑四寶、雄獅（2731）、台玻（1802）、裕民（2606）、上緯投控（3708）、華城（1519）等，分別領軍塑膠、觀光、陶玻、航運、綠能、電機等類股抗空，集中市場指數全場落於低檔震盪，最高22,735.23點、最低22,525.66點，臨收買盤急拉台積電、大量（3167）、晶彩科（3535）、台新金（2887）、雄獅等，終場指數收跌136.06點，報22,614點，險守5日線與22,600城池，成交值降至2,712億元，三大法人也於連4買後、轉賣超115.99億元；人氣冠亞軍分別由合併在即的台新金、與除息首日逆勢填息的中信金（2891）奪得。

統計三大法人14日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連4買、轉賣超29.45億元，投信續賣超9.69億元；自營商終止連9買、反手調節（合計）76.85億元，其中自營商（自行買賣）賣超75.12億元、自營商（避險）賣超1.73億元。

統計14日成交量前5大個股，依序為：台新金成交199,223張，股價漲1.64%、收18.6元；中信金成交82,643張，股價漲0.84%、收41.9元；世紀*（5314）成交79,683張，股價漲9.95%、收70.7元；群益ESG投等債20+（00937B）成交64,835張，股價跌0.86%、收13.79元；南亞科（2408）成交64,218張，股價漲1.05%、收43.4元。

統計14日成交值前5大個股，股價3跌2漲，依序為：台積電281.33億元，股價跌0.45%、收1,095元；華城97.91億元，股價漲5.53%、收611元；聯發科78.33億元，股價跌2.46%、收1,385元；大量77.44億元，股價漲3.36%、收154元；世芯-KY（3661）65.14億元，股價跌3.5%、收3,310元。

統計14日共13檔收漲停，包括：凌巨（8105）收14.3元，成交量11,752張；共信-KY（6617）收99元，成交量62張；川寶（1595）收40.15元，成交量2,928張；尚凡*（5278）收41.3元，成交量5,204張；旭暉應材（6698）收34.15元，成交量2,138張；夠麻吉（8472）收34.2元，成交量46張；上緯投控收99.3元，成交量9,544張；世紀*收70.7元，成交量79,683張；訊達（6140）收47.6元，成交量32,773張；精聯（3652）收32.25元，成交量651張；AMAX-KY（6933）收161.5元，成交量351張；台端（3432）收16.2元，成交量133張；艾美特-KY（1626）收11.95元，成交量1,082張。

台積電 台新金

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