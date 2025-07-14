外資連3買上週加碼台股304億元 敲進金融股
靜待美國關稅結果，台股上週維持高檔震盪，週五收在22751.03點，週漲203.53點或0.9%，週線連3紅。根據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣304.77億元，為連續第3週買超。
個股方面，外資上週自集中市場買超前3名為台新金5萬3545張，彰銀4萬3090張，和台企銀4萬1312張。買超前3名皆為金融股。
如果加上第4名的元大金，第6名合庫金，第7名兆豐金、第8名第一金，和第10名遠東銀，上週外資買超榜前10名，金融股就占據8席。
另外上週外資賣超前3名上市公司為中信金11萬3652張，華航6萬1414張，和遠東新4萬7294張。
另統計今年初至7月11日止，外資累計賣超金額為3152.61億元，外資總持有股票市值為33兆3049億元，占全體上市股票市值比重45.49%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言