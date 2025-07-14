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外資連3買上週加碼台股304億元 敲進金融股

中央社／ 台北14日電

靜待美國關稅結果，台股上週維持高檔震盪，週五收在22751.03點，週漲203.53點或0.9%，週線連3紅。根據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣304.77億元，為連續第3週買超。

個股方面，外資上週自集中市場買超前3名為台新金5萬3545張，彰銀4萬3090張，和台企銀4萬1312張。買超前3名皆為金融股。

如果加上第4名的元大金，第6名合庫金，第7名兆豐金、第8名第一金，和第10名遠東銀，上週外資買超榜前10名，金融股就占據8席。

另外上週外資賣超前3名上市公司為中信金11萬3652張，華航6萬1414張，和遠東新4萬7294張。

另統計今年初至7月11日止，外資累計賣超金額為3152.61億元，外資總持有股票市值為33兆3049億元，占全體上市股票市值比重45.49%。

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