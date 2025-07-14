強力買盤滅不了三元能源起火利空 台泥收跌0.25元

台泥集團（1101）旗下三元能源高雄鋰電池廠14日爆炸起火，盤中股價下跌逾2%，一度跌破23元，寫下2009年第2季來新低價，盤中雖見買盤承接，但最終以23.4元坐收，下跌0.25元。法人表示，儘管近期中國大陸水泥行業自律減產鬆動造成價格下跌、房地產仍處下降周期，保守看待大陸水泥市場前景，但台泥持續布局綠能及歐非地區低碳水泥事業。

台泥14日開盤跌至23.25元，最低曾來到22.9元，尾盤最後一盤遭空方襲擊，出現2,866張壓低0.05元，終場以23.4元作收，下跌0.25元，跌幅1.06%，成交量擴增至32,707張，較前一交易的20,826張，增加約11,881。台泥14日盤中零股交易有242,711股，較前一個交易日的191,163股增加。

台泥2025年6月營收101.1億元，月減19.9%、年減 26.0%，低於法人預期。元大投顧表示，年月雙減主因中國大陸水泥價格多已跌破2024年同期水準，今年第2季營收354.1億元，季增1.3%、年減 9.1%；第3季為發電旺季，估營收季增低個位數。大陸水泥營收占比自2021年60%下滑至2024年22%，且台泥於土耳其有三座水泥廠鄰近黑海，有望受惠烏克蘭重建需求，長期仍看好台泥營運發展。