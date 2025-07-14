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台股下跌136點收22,614點 台積電下跌5元收1,095元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收22,614點，下跌136點，跌幅0.6%，成交量2,712億元。 聯合報系資料照
台股終場收22,614點，下跌136點，跌幅0.6%，成交量2,712億元。 聯合報系資料照

台股14日早盤以22,679點開出，終場收22,614點，下跌136點，跌幅0.6%，成交量2,712億元。櫃買則收230點，下跌1.9點，台積電（2330）收1,095元，下跌5元。

盤面上以類股來看運動休閒、電腦周邊、電子零組件、紡織、生技、半導體、居家生活、網通、水泥等較為弱勢，另外塑膠、觀光、玻陶、油電燃氣、航運、綠能環保等較為強勢。

而量大弱勢的則有，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、環宇-KY（4991）、緯穎（6669）、廣達（2382）、良維（6290）、金像電（2368）、智邦（2345）、 華碩（2357）、台達電（2308）、定穎投控（3715）、鴻海（2317）、華星光（4979）、欣興（3037）、貿聯-KY（3665）、台光電（2383）、緯創（3231）、士電（1503）等。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有華城（1519）、大量（3167）、世紀（5314）、奇鋐（3017）、台新金（2887）、晶彩科（3535）、中信金（2891）、長榮海運（2603）、南亞科（2408）、富喬（1815）、旺矽（6223）、亞翔（6139）、中興電（1513）、金居（8358）、台燿（6274）、信驊（5274）等。

統一投顧表示，台積電17日舉行法說會、黃仁勳16日訪中國大陸、輝達（NVIDIA）股價創新高帶旺AI族群、亞洲生技大展24日開展，預估半導體、AI類股、生技股等產業有題材熱度，台股將呈現良性的類股輪動。不過，川普新關稅對加拿大重課35%，墨西哥與歐盟30%，關稅數據不友善，市場擔心這些國家會報復，且台灣仍未在名單中，加上外資避險空單逼近6萬口，預估台股大盤短線上為高檔震盪整理格局。建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、生技、台幣升值概念股等。

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