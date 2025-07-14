台股下跌136點收22,614點 台積電下跌5元收1,095元

中信金股價近期持續創下新高，市場上經常流傳「金融股漲勢是多頭行情最後一棒」的說法，到底這句話是真實經驗還僅僅是一個市場迷思？本文將從配息數據與匯率變動兩大層面進行深入解析，解構金融股漲勢背後的動能與風險。 首先，從中信金的配息數據來看，過去十年間其現金股息呈現穩健成長的趨勢。2014年時每股配發1元的現金股息，至2025年已提升至2.3元，整整成長超過一倍以上。這樣明確的股息成長趨勢，不僅彰顯中信金在營運績效與財務穩定性上的優勢，也反映股價的上漲動能並非空穴來風。即使在過去幾年間全球經濟面臨數次黑天鵝事件，如疫情爆發、全球供應鏈重組等挑戰，中信金的獲利仍能穩定上揚，顯示其良好的風險管理能力與穩健的營運策略，這也成為今年吸引大量資金進駐的重要原因之一。穩健的殖利率表現，進一步成為支撐股價的堅強基礎。

2025-07-14 11:52