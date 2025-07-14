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印度女力經濟崛起 釋放潛在成長動能與投資機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

儘管印度女性勞動參與率逐步提升，仍明顯低於其他主要經濟體。瀚亞投信指出，若印度能積極創造就業機會並提升女性勞動參與程度，將有助於整體勞動參與率回升至先前高峰水準，進一步推升潛在經濟成長率約1.5個百分點以上，並創造更多投資機會。

根據高盛統計，MSCI印度指數成分企業中，女性員工比例仍落後其他經濟體，但整體情況正逐步改善，女性擔任高階主管與董事會成員的比例持續上升。值得注意的是，印度企業董事會中女性占比，已高於多數新興市場與日本企業。

印度工業總會（CII）估算，女性從事的無酬家務與照護工作的經濟價值，相當於印度GDP的15%至17%。傳統社會結構對女性參與經濟活動形成多重限制，使女力經濟尚未完全釋放。然而，隨著金融普及化、數位化加速、基礎建設改善與技能提升，自營女性比例已顯著提升，目前達到31%。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度政府積極推動多項促進女性就業的政策，包括建立照護經濟體系、推動企業政策轉型、善用數位經濟、完善公共交通網絡，以及與業界合作推出友善個人交通工具與金融保險儲蓄方案等。過去已有多位女性創業家樹立成功典範，包括美妝品牌Nykaa創辦人Falguni Nayar、生物相似藥大廠Biocon創辦人Kiran Mazumdar，以及紡織龍頭Welspun Living創辦人Dipali Goenka等。

林庭樟指出，受惠於人口結構紅利，未來20年印度將處於勞動力快速成長的黃金期，年齡扶養比更是全球主要經濟體中最低之一。隨著現代化進程推進，女力崛起將成為驅動經濟與投資的重要引擎，相關投資機會值得關注與期待。

印度

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