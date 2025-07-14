電力太重要！重電四雄力穩高檔 華城漲逾6%帶動大量躍成交值前三

川普新一波關稅措施使得全球貿易不確定性升溫，市場資金轉進防禦性較強的傳產類股，重電族群受惠全球電力基礎建設需求急速升溫，躍居市場最急迫剛需產業之一，加上近日丹娜絲颱風重創台灣中南部，災後重建需求增添話題，14日華城（1519）放量改寫4餘月波段新高，成交值躍居台股第二大、大量（3167）也衝上第三大，僅次於台積電（2330），點火重電四雄及電機族群同步走多。

早盤，華城盤中放量大漲逾6%，股價重返600元大關之上並觸及629元，攀上4個多月波段新高，成交值衝上台股第二，帶動士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）等重電股同步力穩高檔；此外，電機族群中的大同（2371）、大量（3167）、樂事綠能（1529）等也聯袂漲逾2.5%，成為盤面多頭主力。法人表示，台電推動的強韌電網計畫及全球基礎建設投資，帶動重電訂單持續爆滿，產能擴充與毛利率提升預期將持續支撐後市表現。

華城6月營收23.3億元，月增43.07%、年增20.98%，改寫同期新高；第2季營收60.73億元，季增37.3%、年增30.7%，改寫歷史次高；上半年合併營收達104.94億元、年增36.5%，創同期新高。展望全年表現，華城持審慎樂觀看法。

華城近年營收及獲利成長，主要受惠於台電強韌電網計畫、變壓器對美國外銷及綠能產業。其中，台電強韌電網計畫已進入實質執行階段，加上再生能源推動下，分散式電網設備需求持續攀升，另，資料中心（IDC）與人工智慧資料中心（AIDC）等新興建設快速增溫，進一步推動電力設備市場擴大。日前，公司更取得美國德州星際之門計畫第一期電力變壓器20億元訂單，展現海外拓展實力。

籌碼面上，華城7月以來獲三大法人買超1,034張，包括外資買超950張、投信賣超24張、自營商買超108張。整體呈現偏多操作。

大量掌握PCB反鑽孔技術，成為進入AI伺服器板和汽車電子供應鏈的關鍵，另受惠於先進封裝近年海內外大擴產，推升營運持續成長。大量2024年合併營收25.99億元，年增101.2%；毛利率28.89%，年增3.57個百分點；稅後純益1.24億元，年大增870%，EPS 1.48元。2025年上半年營收21.14億元，也交出年增137.83%的亮眼成績單。

籌碼面上，大量7月以來獲三大法人買超6,575張，包括外資買超6,460張、投信賣超1張、自營商買超116張。整體呈現偏多操作。