台股盤中跌逾170點 AI熄火、觀光內需股撐盤
台股今天開低走低，盤中指數一度下跌逾170點至22574點附近，台積電跌10元至1090元，聯發科、大立光同步走跌，AI概念股緯穎、廣達、華碩、緯創等疲軟，觀光餐飲等內需股、散裝航運股逆勢走揚，成資金避風港。
台股今天開低，盤中跌勢擴大，一度跌逾170點至22574點附近，回測5日線。
至12時5分，加權指數下跌157.08點，至22593.95點，跌幅0.69%，電子股跌0.99%、金融股下跌0.15%，櫃買指數跌0.62%。
觀察權值股走勢，台積電今天下跌10元至1090元，跌幅約0.9%，聯發科跌逾2%，股價跌破1400元關卡，鴻海平盤附近震盪，大立光則回檔，下跌逾1.5%。
AI概念股疲軟，緯穎挫近5%，緯創、廣達、華碩、技嘉同步走弱。
相較電子權值股壓力重，散裝航運股今天逆勢強彈，受近期運價指數上揚與原物料需求轉強激勵，新興、裕民、中航、慧洋-KY等強漲。
觀光餐飲等內需股今天轉強，王品領軍衝鋒，勁揚逾6%，股價至250元，八方雲集勁揚約8%，旅行社業者雄獅大漲近7%，燦星旅、山富也走揚。
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