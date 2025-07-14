中信金（2891）無懼匯損...但是多頭最後一漲？專家：殖利率強、配息穩沒理由不漲

【文．玩股神探】

中信金股價近期持續創下新高，市場上經常流傳「金融股漲勢是多頭行情最後一棒」的說法，到底這句話是真實經驗還僅僅是一個市場迷思？本文將從配息數據與匯率變動兩大層面進行深入解析，解構金融股漲勢背後的動能與風險。

首先，從中信金的配息數據來看，過去十年間其現金股息呈現穩健成長的趨勢。2014年時每股配發1元的現金股息，至2025年已提升至2.3元，整整成長超過一倍以上。

這樣明確的股息成長趨勢，不僅彰顯中信金在營運績效與財務穩定性上的優勢，也反映股價的上漲動能並非空穴來風。

即使在過去幾年間全球經濟面臨數次黑天鵝事件，如疫情爆發、全球供應鏈重組等挑戰，中信金的獲利仍能穩定上揚，顯示其良好的風險管理能力與穩健的營運策略，這也成為今年吸引大量資金進駐的重要原因之一。穩健的殖利率表現，進一步成為支撐股價的堅強基礎。

其次，從匯率與集團併購的角度來觀察，新台幣近期的快速升值超過10%，普遍憂心這將對壽險公司的獲利造成負面衝擊，因為壽險業大量資產配置於海外。

然而，儘管中信金旗下擁有台灣人壽，但壽險業務的獲利貢獻比重並不高，市場因此匯兌損失對整體集團的獲利影響相對有限。

相較之下，中信金主要業務為銀行業務，當新台幣走強時，反而讓其資產購買力大幅增強，創造了良好的海外併購時機。

換言之，匯率走強不但沒有對中信金構成實質威脅，反而提供了絕佳的成長契機。

總結而言，中信金股價不斷創新高的背後，並非僅靠市場熱錢推動，而是紮實的獲利成長與良好的營運策略所支撐。

配息能力的逐年提升與有效掌握匯率變動帶來的策略性機會，使其在多頭行情中具備高度競爭力。

因此，「金融股是多頭最後一棒」的說法，更應被視為市場情緒的反映，而非絕對真理。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中信金股價創新高，金融多頭迷思解密？！