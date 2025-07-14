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抗空主力！台塑四寶齊漲 審慎迎第3季旺季、提防兩暗箭

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台塑四寶第2季受美國關稅戰不確定性及新台幣強升內外夾擊，合計虧損逾250億元。（本報系資料庫）
台塑四寶第2季受美國關稅戰不確定性及新台幣強升內外夾擊，合計虧損逾250億元。（本報系資料庫）

台塑四寶第2季受美國關稅戰不確定性及新台幣強升內外夾擊，合計虧損逾250億元，但由於第3季進入產業旺季，四寶對營運均持審慎樂觀態度，加上法人普遍認為匯損影響在第2季已達高峰，全年營運最困難的時點可望已過，14日早盤四寶由台塑領軍走高，並帶動塑膠類指彈升逾2%，成為盤面抗空主力之一。

隨著第3季步入石化與電子產業傳統旺季，台塑四寶對後市展望多持審慎樂觀態度。台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505）均看好需求回升動能，有助推升營收表現；不過，台化（1326）則相對保守，認為關稅與新台幣升值仍將持續干擾，對獲利造成壓力。

台塑表示，第3季為石化產品需求高峰期，主力產品如聖誕裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料與膠帶用AE等，均進入傳統出貨旺季。此外，亞洲地區本季有九座輕裂廠歲修，合計年產能達750萬噸，將使乙烯供應減少約92萬噸，進一步降低市場供給量，有助推升產品價格。

同時，大陸消費市場也釋出利多。中國大陸官方推動消費品「以舊換新」政策，預計自7月起陸續撥款人民幣1,380億元補貼資金，有望刺激消費動能，進一步帶動石化產品需求與銷售表現。

南亞則看好電子產業進入旺季，尤其伺服器與車載應用訂單維持穩定，高階通訊材料需求持續上升。法人指出，南亞受惠於電子材料與電路板等產品庫存調整完成、進入回補期，預期第3季營收將呈增長趨勢。

台化方面則相對保守。公司指出，雖然夏季用油需求提升，有利於芳香烴產品銷售及加工差改善，預估第3季銷量可較第2季成長，但在對等關稅不確定性仍高、以及台幣續升的雙重干擾下，產品售價恐下滑，整體合併營收預期與上季持平。

此外，地緣政治風險仍是下半年潛在變數。台化認為俄烏戰爭調停機會有限，雖中東局勢出現緩解跡象，但對全球能源市場仍構成潛在干擾。

整體而言，儘管市場需求與產品銷量在第3季有望回溫，匯率與政策風險仍不容忽視，台塑四寶將在復甦與挑戰並存的環境中，持續觀察後續關稅政策與匯市走向，以調整營運策略。

關稅 台塑化

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