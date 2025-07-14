八方雲集挾三大利多一度大漲逾8% 觀光餐飲股三強競逐類股股后

八方雲集（2753）法說會行情發威，市場正面看待。包括美國展店順利、台灣同店穩健成長、數位轉型效益可期，三大利多加持下，八方雲集14日股價大漲，盤中站上200元關卡來到205元，漲幅超過8%，一舉創下27個月來新高價，緊逼目前股價在208元上下震盪的豆府（2752）、瓦城（2729），以庶民銅板美食拚類股股后寶座。

八方雲集美國市場進展順利，德州工廠已取得施工許可並進入實作階段，預計12月正式投產，首家德州門市也將同步開幕，採用全新QSR快餐營業型態，全面優化點餐、備餐、取餐動線，將會更貼近美國消費者的餐飲使用行為，而南加第12家門市將於第3季開幕，北加兩店預計於第4季啟動，加州與德州雙軸並進，帶動品牌在美國市場快速成長並持續累積更多可複製的展店成功經驗。

其次，八方雲集二大主力品牌在菜單改版與新品項上市帶動下，皆帶動同店穩健成長，包括旗艦品牌八方雲集水餃店與梁社漢排骨，今年以來不僅維持展店動能，且在集團持續汰弱留強下，店質穩步提升。在新品方面，八方雲集持續擴充麵食品項，除了去年一舉打響知名度的金牌牛肉麵，今年再推「梁師傅排骨麵」。而梁社漢排骨今年亦推出「秘醬雞菲力飯/麵」與「椒鹽雞菲力飯/麵」，由於新品廣受好評，成功帶動門市營運。

第三，八方雲集因應餐飲業人力短缺問題，今年數位服務亦全面升級，「八方點」線上點餐與現金點餐機導入，提升消費體驗、優化人力配置；同時，淡水新廠與舊廠整併工程依年度計畫推進，預期將能進一步強化供應鏈整合效率與產品線稼動效率。

法人表示，看好八方雲集在美國的新門市將採用快餐模式，能縮短顧客等待時間，較符合當地消費者偏好。同時，明年公司將新增至少三家門市，並持續評估向其他地區擴展的可行性。德州中央廚房建置完成後，預期將能支援30至50家門市的供應需求，成為美國營運的重要後勤基地；而原本位於加州的中央工廠則考慮轉型為倉儲用途。另一方面，管理層亦評估未來切入即食調理包產品線，透過零售通路擴大品牌觸及，進一步強化美國市場的獲利結構與成長潛力。

在國內市場方面，法人表示，數位機台的導入可望降低顧客等待時間、提升消費者滿意度。同時，公司新啟用的冷藏倉儲也有利提升利潤率。整體而言，看好八方雲集今年營收、獲利皆可望更上層樓，優於去年表現。