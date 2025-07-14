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台達電（2308）創高...但要上500後繼無力？專家：注意關稅風險高升

聯合新聞網／ 玩股網
電源龍頭大廠台達電。本報系資料庫
電源龍頭大廠台達電。本報系資料庫

＊原文發文時間為7月8日。

【文．玩股華安】

2025年以來，台達電（2308）股價強勢上攻，短短三個月漲幅超過65%，歷史新高來到461.5元，市值接近1.2兆元，超越富邦金（2881），成為台股市值第四大公司。這波漲勢背後，有法人資金大舉進場的強力推升，截至7月7日，外資持股高達173萬張、投信持有逾85,000張。

台達電目前AI營收占比約20%出頭，公司表示第二季營收優於第一季，市場期待六月份營收繳出好成績，但投資人需留意過去台達電曾表示客戶因關稅問題趕著提前出貨，且台達電出口美國比重約三分之一，在近期美國對各國關稅協議公布下，未來恐面臨關稅風險！

一、法人買超瘋狂，籌碼集中至歷史高點

自6月起，外資持續買超台達電，20個交易日總計買超34797張，投信也買超4557張。

大戶持股持續上升，散戶持股下滑。

二、AI題材發酵，推升營收成長

台達電2025年雖整體營運穩健，但第二季財報成長幅度其實不如預期：

Q1營收較去年第四季成長4.1%。

法人預估全年EPS約17.7元，對應現價本益比約為26倍。

AI伺服器電源與散熱裝置為成長動能，2025年AI相關營收占比約20~24%。

電動車業務因歐洲與中國市況疲弱，2025年預估僅持平。

整體來看，台達電屬「穩中求進」，法人持續上修台達電目標價，但營運成長主要靠營收占比逾20%的AI支撐。

三、產地分散但關稅風險高漲

台達電雖在全球多地布局產能（中國、台灣、泰國、印度），但面臨的貿易風險逐漸升高：

中國：2025年美國對中國產品徵收30%關稅。

泰國：2025年美國確定維持關稅36%，未如預期調降，台達電部分對美產品須負擔高額稅率。

印度：近期與美國貿易摩擦加劇，印度向WTO提議對美徵報復性關稅，潛藏關稅與政策不確定風險。

美國占台達電營收比重高達30%以上，若未來產地皆未躲過高關稅，將對獲利造成影響。

即使台達電具備轉單與產能彈性，但生產基地，目前無法完全避開美方貿易壓力。

台達電營收穩健成長，短期關注焦點回到關稅風險。

回顧過去，台達電其實早已面臨關稅政策的不確定挑戰。2025年初，其子公司泰達電就曾因美國對墨西哥進口商品加徵關稅，造成獲利下滑。

進入2025年，公司雖持續推動產地分散策略，並宣布將加碼投資泰國17億元，提升AI伺服器相關產品的供應能力，但全球貿易環境的變化仍快速超出預期。

目前，美國確定對中國出口商品課徵30%關稅，泰國維持36%關稅未降，印度與美國談判持續，但近期摩擦升高，潛藏額外不確定風險。

在此情況下，台達電雖具備產能調度能力，但短期內仍難完全避開對美出口可能面臨的稅負壓力。

或許，現在投資人該思考的，已不只是公司能從AI題材中獲得多少營收成長，而是該重新回到關稅層面。雖然目前關稅政策仍存在調整空間，但未來是否對獲利造成影響，將是台達電股價走勢的重要關鍵。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台達電（2308）關稅風險再浮現！泰國廠踩雷36%關稅，全球佈局面臨考驗！

關稅 美國 台達電 台股

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