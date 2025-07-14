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台積電法說倒數、股價走弱 市場憂「三殺」壓力

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會將於17日登場。（路透）
晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會將於17日登場。（路透）

晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會將於17日登場，惟市場觀望氣氛濃厚，14日股價以1,100元開平盤後隨即翻黑，最低回測1,090元，跌幅一度擴大至0.91%，市場緊盯即將登場的法說會是否釋出足夠利多以扭轉氣氛。

近期台積電面臨三大挑戰考驗市場信心，包括「對等關稅」、「晶片關稅」及「新台幣升值」，被市場視為「三殺壓力」，可能侵蝕營收與毛利率表現。尤其4月以來新台幣升幅明顯，台積曾指出，匯率每升值1%，將衝擊毛利率與營益率約0.4個百分點，對財報形成直接影響。

外界同時關注第2季出現的全面性拉貨潮是否已提前透支下半年成長動能，加劇「旺季不旺」隱憂。此外，包括2奈米量產進度、AI大客戶訂單狀況、先進封裝CoWoS擴產與全球新廠布局，亦是此次法說會市場關切焦點。

儘管短期利空因素壓頂，供應鏈仍看好AI訂單穩健支撐營運，特別是NVIDIA新一代GB200、GB300晶片逐步出貨，為台積先進製程與封裝業務注入成長動能。法人推估，若排除匯損干擾，第2季營收實為優於預期；全年以美元計價營收成長25%目標，仍有機會超標。

值得注意的是，美國「大而美法案」通過後，將提供35%投資抵免，為台積美國建廠壓力帶來緩解。惟整體產業仍籠罩不確定氛圍，法說會結果勢將牽動下半年台股與半導體產業的景氣風向。

台積電

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