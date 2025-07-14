美股續創新高 法人：不確定性高時進場更有甜頭

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
政策雜訊越多越適合進場。（資料來源：彭博，「鉅亨買基金」整理）
政策雜訊越多越適合進場。（資料來源：彭博，「鉅亨買基金」整理）

新一輪對等關稅稅率正陸續公布，儘管美國政策反覆、聯準會暫緩降息、地緣衝突不斷，但都未阻礙美股持續創新高的樂觀情緒。面對指數步步墊高，「鉅亨買基金」指出，由歷史經驗顯示，當市場充滿不確定感時，反而是長線資金布局的絕佳機會，建議投資人宜把握情緒尚未轉向極度樂觀之前進場搶得先機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，回顧川普歷次關稅操作，幾乎都會搭配60至90天的緩衝期，這次也如出一轍。市場反應也早已形成慣性：先恐慌、再延期、最後淡化，真正政策落地前，股價往往已提前反映。事實上，近期美國通膨數據溫和，5月生產者與消費者物價分別僅年增1.4%與2.4%，來自中國大陸的進口價格甚至零成長，顯示關稅對終端售價影響有限。同時，受惠於關稅，美國海關稅收攀升，也在一定程度上舒緩財政壓力。當「是否延期」不再是市場焦點，資金自然轉向基本面表現。若等政策明朗才進場，恐怕將錯過企業獲利與股市同步成長的黃金機會。

鉅亨買基金投資研究部指出，根據「經濟政策不確定性指標」（EPU），2025年4月數值曾創下725高點，反映市場對政策前景高度不安。而歷史資料顯示，當EPU高於160時，未來一年平均股市報酬率可達21.5%，遠優於市場氣氛穩定時的9.7%。顯示，當不確定性高漲時，往往伴隨股市壓回，反而創造出更具吸引力的進場價格。

除了政策面，籌碼與情緒也透露出進場訊號。張榮仁分析，目前散戶持股比例約67.5%，尚未進入市場過熱區間，歷史上此時點進場，一年後平均報酬可達12.6%。另一方面，密西根大學調查顯示仍有5%投資人預期美股將下跌，雖然看似很低，但由於股市長期呈現上升趨勢，這項指標多半維持在2~4%之間（1%以下代表市場極度樂觀）。由此看來，市場情緒距離「極度樂觀」仍遠。正因資金尚未全面湧入、情緒尚未過熱，反而提供投資人穩健布局的良機。

由於市場充滿不確定性，投資人心態多持戒慎恐懼，張榮仁認為，真正驅動中長期報酬的，仍是企業基本面與全球資金流，只要市場情緒未極度樂觀，波動反而是穩健布局的機會，早進場才有機會享受複利增長。建議投資人持續用「超底王」機制布局，除了定期定額紀律投資，又能在市場急跌時把握加碼良機，更有機會打造超額報酬。

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