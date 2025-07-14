普發一萬元拚10月底前入帳！王品飆8%、雄獅填息 觀光餐飲股火熱吸金

全民普發一萬元現金方案於上周五在立法院三讀通過，並明定須於10月31日前執行完畢，若後續沒有程序卡關，最晚10月底前，民眾即可領到普發現金1萬元。此利多消息激勵市場買氣，資金湧向內需消費題材，觀光與百貨股被視為最大受惠族群。

台股14日早盤大盤一度下跌百點，不過觀光餐飲股逆勢突圍，由類股股王王品（2727）率先發動攻勢，盤中股價一度衝高至254元，漲幅近8%，不僅已在上周完成填息，更續創除息後新高價位。代表剛需餐飲的指標股八方雲集（2753）亦應聲大漲，盤中站上200元大關，漲幅超過6%。

旅行社龍頭雄獅（2731）同樣強勢表態，盤中來到163元，漲幅近6%，該公司於上周五進行除息，僅2個交易日，14日盤中亦順利填息。

在餐飲與旅行社雙主力族群聯袂走強下，帶動整體觀光類股走高，14日盤中上市觀光類股指數來到114.5點，漲幅逾2%，在所有上市櫃類股中表現亮眼，僅次於塑膠股，顯示市場對現金發放政策帶動消費動能的正面期待。

法人表示，若現金順利發放，預期將帶動下半年餐飲、百貨與旅遊消費潮，尤其暑假本就是觀光餐飲股旺季，後續若再有現金發放，加上今年國定假日天數增加，則整體下半年預估都會有不錯的表現，觀光與內需股有機會進一步反映。另有法人指出，目前雖有政策變數，但市場資金已開始提前反應，短線上有利提振投資信心，惟後續仍須觀察行政院是否啟動覆議或釋憲，以確認政策方向。

王品日前公告第2季合併營收突破55.1億元，較去年同期成長3.6%，成為「最旺淡季」。上半年合併營收為114.3億元，較去年增加4.53%，亦創同期新高。除了餐飲業績蒸蒸日上，王品旗下零售子公司「萬鮮」，今年推出「青花驕麻辣鍋牛肉麵」，開賣3個多月已售出逾35萬碗，成為熱銷商品，為集團挹注超過2,000萬元營收，在零售市場亦有亮眼表現。

雄獅除了今年暑假海外旅遊接單暢旺，在國旅方面，亦透過積極打造鳴日號、福森號等觀光列車，與公部門、地方產業共創價值，以「食在地、用在地」的理念，活絡區域經濟，至今國內鐵道行程，已有30萬人次參與。在樂齡旅遊上，推動「大人囝仔」行程，活化銀髮族市場，至今吸引超過15萬人次，有效帶動平日住房率，翻轉國內平假日極端化問題。