臺灣股票博物館基金主題特展增設TISA 專區 深化普惠金融

因應「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA） 2025年6月30日正式啟動，由臺灣集中保管結算所設立的臺灣股票博物館特別於基金主題特展增設「TISA專區」，介紹TISA政策與內容，期待與國人一起搭上TISA熱潮，及早建立理財觀念。

集保結算所董事長林丙輝表示，為引導國人更早進行有紀律的中長期投資，集保特別建置TISA帳戶制度與TISA帳戶查詢平台，首波商品以嚴選的境內基金為主，以分散風險並降低定期定額的門檻，每月1,000元起即可享有低經理費、終身免申購手續費等優惠；未來TISA投資標的也將配合政策，規劃納入更多元的金融商品，成為全民參與的終身理財帳戶。

為持續推動普惠金融，集保結算所於1912年設立全台首座臺灣股票博物館，並定期舉辦各類金融商品特展宣導，協助民眾了解金融商品的特性與風險，提升國民金融素養，向來是各級機關團體實地參與金融教育的首選。今年推出全新基金主題特展，內容廣受好評，透過數位影音與互動遊戲，以寓教於樂的方式介紹基金的特色、基本知識、資訊查詢與購買管道等相關主題，期待各界踴躍參觀股票博物館，共同培養全民金融素養。

臺灣股票博物館參觀資訊

開放時間：周一至周五，上午9:00至下午5:00

參觀方式：採團體預約制，請事先透過電話或官網登記

預約電話：(02)2514-1300、(02)2514-1301

官方網頁：https://www.stockmuseum.com.tw/

地 址：臺北市松山區復興北路365號3樓