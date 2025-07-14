快訊

川普加碼軍援烏克蘭愛國者飛彈 砲轟普亭「白天客氣、晚上空襲」

南投市長綠帽疑雲！妻與舊愛曖昧合照、對話紀錄曝光 政壇震撼

民調／藍營須催出逾5成5投票率 否則「大罷免」將險勝

聽新聞
0:00 / 0:00

旗下三元能源高雄廠爆炸釀16傷！台泥股價探16年低、庫藏大軍抗跌

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
三元科技是台灣最大的電池超級工廠，投產年餘，今晨卻爆炸起火。記者劉學聖／攝影
三元科技是台灣最大的電池超級工廠，投產年餘，今晨卻爆炸起火。記者劉學聖／攝影

台泥集團（1101）旗下三元能源今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫。台泥早盤股價開低逾2%，一度跌破23元，寫下2009年第2季來新低價。

高市消防局指出，5時04分接獲小港區長春街工廠火警，出動46車91人前往搶救，火勢持續控制中，目前12名員工輕微擦傷及3名消防人員輕微灼傷，共15男1女送醫。高市環保局發出空汙警報，提醒小港市民待在室內，關閉門窗、減少外出。

三元能源科技高雄鋰電池廠是全台首座超級電池工廠，屬於台泥集團旗下三元能源科技股份有限公司。生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池。

台泥董事長張安平於5月股東會中表示，轉投資能元與三元能源科技兩家電池廠，都已具備穩定出貨能力，獲得多家國際大型AI伺服器與航空廠商的認證與訂單。雖然目前仍未賺錢，但每月出貨約700萬至800萬顆電池，實際產能可達2,000萬顆，仍有極大成長空間。台泥電池事業體仍努力新一代電池的驗證、優化製造流程以降低成本，將拓展AI伺服器、機器人與航空等高端應用市場。

台泥目前正在執行庫藏股期間。7月1日~8月1日，買回1萬張普通股轉讓予員工，區間價格每股17.85元~41.5元，以期透過員工持股機制，提升員工向心力；另，8月4日~8月29日，將以同樣的價格區間，買回2.8萬張普通股並辦理註銷，旨在維護公司信用及股東權益。

台泥 三元能源

延伸閱讀

台泥旗下三元能源鋰電池廠大火！濃煙竄天際空拍畫面曝 居民：徹底調查

大而美法案禁陸資背景企業 美太陽能爆缺口追單台廠

美國幼童誤吞陸製電池…竟以驚人天價和解 陸網酸：國籍很重要

比亞迪的刀片電池充電速度竟然跟燃油車加油一樣快？

相關新聞

美股續創新高 法人：不確定性高時進場更有甜頭

新一輪對等關稅稅率正陸續公布，儘管美國政策反覆、聯準會暫緩降息、地緣衝突不斷，但都未阻礙美股持續創新高的樂觀情緒。面對指...

普發一萬元拚10月底前入帳！王品飆8%、雄獅填息 觀光餐飲股火熱吸金

全民普發一萬元現金方案於上周五在立法院三讀通過，並明定須於10月31日前執行完畢，若後續沒有程序卡關，最晚10月底前，民...

臺灣股票博物館基金主題特展增設TISA 專區 深化普惠金融

因應「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA） 2025年6月30日正式啟動，由臺灣集中保管結算所設立的臺灣股票博物館特別於基...

台積電下挫10元 台股早盤跌逾150點

台股今天開低，早盤跌逾150點至22594點附近，台積電跌10元，至1090元，聯發科、鴻海走跌，AI概念股漲跌互見，散...

三元能源鋰電池廠爆炸 台泥股價跌逾1%

台泥集團旗下三元能源科技高雄鋰電池廠發生爆炸，目前爆炸原因與財務損失仍不明朗，需要等火勢撲滅後才能進一步釐清。而爆炸發生...

旗下三元能源高雄廠爆炸釀16傷！台泥股價探16年低、庫藏大軍抗跌

台泥集團（1101）旗下三元能源今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫。台泥早盤股價開低逾2%，一度跌破23元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。