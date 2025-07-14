旗下三元能源高雄廠爆炸釀16傷！台泥股價探16年低、庫藏大軍抗跌

台泥集團（1101）旗下三元能源今晨爆炸起火，造成12名員工及4名警消受傷送醫。台泥早盤股價開低逾2%，一度跌破23元，寫下2009年第2季來新低價。

高市消防局指出，5時04分接獲小港區長春街工廠火警，出動46車91人前往搶救，火勢持續控制中，目前12名員工輕微擦傷及3名消防人員輕微灼傷，共15男1女送醫。高市環保局發出空汙警報，提醒小港市民待在室內，關閉門窗、減少外出。

三元能源科技高雄鋰電池廠是全台首座超級電池工廠，屬於台泥集團旗下三元能源科技股份有限公司。生產高階、高容量、高充放電功率的鎳三元電池。

台泥董事長張安平於5月股東會中表示，轉投資能元與三元能源科技兩家電池廠，都已具備穩定出貨能力，獲得多家國際大型AI伺服器與航空廠商的認證與訂單。雖然目前仍未賺錢，但每月出貨約700萬至800萬顆電池，實際產能可達2,000萬顆，仍有極大成長空間。台泥電池事業體仍努力新一代電池的驗證、優化製造流程以降低成本，將拓展AI伺服器、機器人與航空等高端應用市場。

台泥目前正在執行庫藏股期間。7月1日~8月1日，買回1萬張普通股轉讓予員工，區間價格每股17.85元~41.5元，以期透過員工持股機制，提升員工向心力；另，8月4日~8月29日，將以同樣的價格區間，買回2.8萬張普通股並辦理註銷，旨在維護公司信用及股東權益。