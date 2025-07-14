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台股早盤下跌逾百點 台積電開平盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。中央社
台股。中央社

台股14日開盤指數下跌71.85點，開盤指數為22,679.18點，早盤下跌逾百點，最低來到22,594.13點。台積電（2330）開平盤價1,100元。

群益投顧表示，台美關稅談判是短期聚焦，但預估市場將逐步進入（基本面）謹慎應對期。7月下旬美超級財報周登場，接著中美高層貿易談判。不少美科技巨頭在大陸市場（製造）著墨深，連動到7月下旬開始的美超級財報周，市場將更關切關稅影響下，第1季財報內容與指引。

短線市場持續觀望台美關稅談判結果；惟後續美半導體關稅將披露與美超級財報周將登場下，估將使台美關稅談判結果即便有「優於預期」挹注，時點越往後（近月底），利多挹注估將越受壓縮；建議擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：新台幣升值受惠概念股，雖然短線觀望氛圍下，強勢中小題材股仍是相對有操作空間的區塊。但時點上可能逐漸令強勢電子面臨輪動加速、甚至且戰且走壓力，回歸股市基本面，具備股價基期優勢，又相對受惠台幣升值的航空、營建乃至餐旅等族群個別題材股，相對利基可望漸顯。

上周五（12日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,371.51點，下跌279.09點、跌幅0.63%；S&P500指數下跌0.33%；那斯達克指數下跌0.22%；費半指數下跌0.21%。台積電ADR漲0.28%。

三大法人上周五集中市場合計買超176.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超170.5億元，投信賣超22億元，自營商（自行買賣）買超0.4億元，自營商（避險）買超27.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加202口至114口，其中，外資淨空單增加1,124口至57,492口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,653口至885口。選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,800點，月賣權最大OI落在21,800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.32上升至1.32。VIX指數下降0.61至21.8。外資台指期買權淨金額-1.64億元 ; 賣權淨額-0.25億元。整體選擇權籌碼面偏多。

關稅

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