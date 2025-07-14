美股走跌台股陷觀望 法人：靜待台灣與晶片關稅

美股上週五走跌，自歷史高點拉回，台股11日漲57.78點，收在22751.03點，美國總統川普陸續公布多國關稅，包括墨西哥、歐盟30%新關稅，法人指出，市場投資情緒觀望，靜待台灣關稅及半導體晶片關稅結果。

美股上週五自歷史高點拉回，道瓊工業指數終場下跌279.13點，或0.63%；標準普爾500指數下跌20.71點，或0.33%。

以科技股為主的那斯達克指數下跌45.13點，或0.22%；費城半導體指數下跌11.983點，或0.21%。

台積電ADR小漲0.28%，輝達股價漲0.5%。

台股11日漲57.78點，收在22751.03點，成交值新台幣3271.26億元。三大法人合計買超175.81億元，其中，自營商買超28億元，投信賣超22.74億元，外資及陸資買超170.55億元。

美國總統川普自7日簽署延長對等關稅暫緩期至8月1日以來，已陸續發出20多封關稅函，包括致函墨西哥、歐盟領導人，通知將對墨西哥、歐盟輸美商品課徵30%的新關稅，但在8月1日生效之前，仍有斡旋空間。

晶圓代工廠台積電將於7月17日舉行法人說明會，是台股本週重頭戲，台積電未來營運展望是市場研判產業景氣前景的重要指標。半導體產業專家表示，美國關稅和匯率的影響，以及製程技術推進和全球布局等，都是市場關注焦點。

PGIM保德信高成長基金經理廖炳焜表示，觀察美國對日本及韓國課徵25%關稅，日、韓股市卻不跌反漲，顯示關稅衝擊有遞減情況；不過短線關稅議題依然干擾市場投資情緒，靜待台灣關稅及半導體晶片關稅結果。

投顧分析，美國陸續公布各國關稅稅率，未來課徵高關稅後，觀察會由誰來承擔成本壓力。此外，第2季營收已全數揭露，提前拉貨動能帶動上市櫃上半年成績亮眼，但後續留意第2季升值效應，對出口企業獲利衝擊是否過大，整體而言，後市未見帶量長黑破壞結構前，指數仍有再挑戰波段高點的機會。