台股法人調高關稅預估 短線恐引發失望賣壓

川普陸續公布四波、24國對等關稅稅率名單，震撼國內法人圈，許多大型機構法人趁假日加班重新評估台灣稅率的可能性。彙總多家法人機構的評估結果，台灣最有可能適用的稅率，由原先的10%至20%上調為20%至25%，若此情境出現，預期短線可能引發失望性賣盤，拖累指數下探22,000點關卡。

台股在台灣關稅稅率遲遲未出、市場惴惴不安下，近來高檔震盪。由於包括日、韓、馬來西亞等亞洲國家，稅率多在25%至50%間，加拿大稅率高達35%、歐盟達30%，使得台灣稅率成為全市場投資人高度關注的焦點。

彙總多家法人機構的最新資料，台灣對等關稅稅率三大情境全面上調：首先，樂觀情境由原本的稅率10%，往上提高到20%或以下，將有助台股不僅重返23,000點，更有機會挑戰23,500點大關。其中，散熱、組裝、伺服器等AI供應鏈，將是盤面主流。

其次，基礎情境為稅率20%至25%附近，是出現機率最高的狀況。若此情境出現，預期短線可能引發失望性賣盤殺出，拖累指數下探22,000點關卡，但由於與日、韓等主要競爭對手的稅率相當，對電子、非電產業的衝擊可控，預期後續指數仍有機會回溫至23,000點大關。

第三，倘若關稅稅率超過25%、甚至30%時（原為20%或以上），台股可能受到相當的衝擊，指數不僅回測22,000點大關，甚至將下探季線21,500點或以下。其中，中大型AI等業績成長股、越南概念股，將是盤面主流。

法人圈分析，基本上，只要加徵關稅，儘管下游客戶願意部分吸收，對上市櫃公司的獲利仍有影響，但實際的衝擊，還需視與主要競爭對手國家的稅率而定。若是相當，所受的影響將降至最低。

不過，有大型金控認為，若台灣關稅稅率落在25%附近，反而可能是最佳的狀況，因為，經走訪供應鏈發現，若稅率愈低，意味在食品、汽車等內需產業上的讓步更多，未來將進一步拖累國內失業率、無薪假等經濟數據表現，將是台股中長線一大隱憂。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農等市場名師則表示，雖然外資目前在台指期淨空單仍在5.7萬口歷史高檔附近，以其成本約在22,200點附近來看，在周三結算日順勢轉倉或結算的機率較高，除非出現突發性利空，才有刻意壓低結算的可能。因此外資目前所持有的淨空單，似有為關稅稅率的不確定性「買保險」的意味。