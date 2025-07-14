快訊

午夜憲兵出沒台北市區 演練運用捷運線路行城鎮戰

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

台積電17日法說…市場高度關注 外資提五問

經濟日報／ 記者魏興中尹慧中／台北報導
台積電本周四舉行法說會，外資提五問。 （路透）
台積電本周四舉行法說會，外資提五問。 （路透）

台積電（2330）將於本周四（17日）舉行法說會，市場高度關注。外資聚焦五大議題，包括：新台幣升值對營運面的影響、今年資本支出是否有變、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望，以及美國「大而美法案」的影響。

關稅與新台幣升值等二大議題，是近來內外資法人以及市場投資人最關注的焦點，特別是對台積電基本面的影響程度，更是法人圈聚焦的重點。

外資近期出具的台積電個股報告中，陸續揭露最新的估算數據。摩根士丹利證券（大摩）指出，第2季新台幣強升10%，將衝擊台積電毛利率，大摩因而下調台積電下半年毛利率預估，由原預期58%至59%，調降為55%至56%。

新台幣強升，也將衝擊台積電獲利，大摩因而調降台積電今、明年每股純益預估值各6%、12%，調降後每股純益各為55.01元及64.61元。大和資本預期，匯率波動雖影響台積電第2、3季新台幣營收，但這只是短期問題，對長期性獲利並無傷害。

資本支出方面，高盛認為，台積電本次法說會不會有重大驚喜，預期將維持今年美元營收年增20%中段水準、資本支出380億美元至420億美元等目標不變。

法人預期，受對等關稅干擾市場景氣，台積電採審慎策略應對，今年資本支出恐僅逼近低標380億美元。因應1奈米以下先進製程研發與2奈米量產，以及加速全球製造足跡需求，明年資本支出有望達400億美元至450億美元，創新高。

數據顯示，台積電2024年資本支出實際運用297.6億美元，略低於公司原預估的略高於300億美元。

先進製程方面，高盛認為，2026年台積電的最大利多，主要是5奈米以下製程價格將年增3%、CoWoS封裝價格則年增5%。此外，智慧手機導入2奈米製程需求可能超出預期，將成為推升台積電明年營運成長重要動能之一。

AI後市展望方面，花旗證券預計GPU將繼續占據主導地位，ASIC也會持續成長。2026下半年開始，AI晶片將過渡到3奈米製程，將帶來平均售價（ASP）顯著增長、更大的晶片尺寸和更強大的運算能力。雖然出貨量成長將放緩，但價值成長將持續加速。

至於「大而美法案」的影響，大摩認為，該法案將半導體稅額抵減由原本的25%提升至35%，台積電符合資格，將因此受惠。

資本支出 新台幣 台積電

延伸閱讀

台積電法說會7/17登場 聚焦關稅匯率影響和全球布局

機會來了！注意AI 拉回首選的重點黑馬

GB200需求強勁 聯電組團搶攻先進封裝商機

台積電17日法說 第2季獲利、本季業績展望同受矚目

相關新聞

台股法人調高關稅預估 短線恐引發失望賣壓

川普陸續公布四波、24國對等關稅稅率名單，震撼國內法人圈，許多大型機構法人趁假日加班重新評估台灣稅率的可能性。彙總多家法...

台積電17日法說…市場高度關注 外資提五問

台積電將於本周四（17日）舉行法說會，市場高度關注。外資聚焦五大議題，包括：新台幣升值對營運面的影響、今年資本支出是否有...

台股投資人擔心意外利空中 融券大增逾4萬張

台股在美國總統川普遲遲未公布國內對等關稅稅率，投資人擔心意外利空中，居高思危心態再起，二個跡象露端倪，包括上周全周量能僅...

一周盤前股市解析／製鞋、紡織、綠能 可留意

台股上周五（11日）開盤下跌90點，終場以上影線紅K、上漲57點、收在22,751點，其中，類股漲跌互見，電子權值股小幅...

就市論勢／台積鏈、矽光子 有看頭

美國總統川普4月2日宣布將課徵對等關稅，隨後於4月9日宣布課稅時間遞延90天，之後三個月內美股創新高，日、韓、台股也上漲，主因是「TACO」。富比世雜誌統計，從4月2日到7月7日，川普針對關稅政策共改口27次。

關稅衝擊證交稅連四黑 6月225億、年減18％

財政部昨（10）日公布6月稅收4,038億元，年減50％，主因所得稅報繳期限延長，部分稅款尚未入帳。美國對等關稅衝擊下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。