台積電17日法說…市場高度關注 外資提五問

台積電（2330）將於本周四（17日）舉行法說會，市場高度關注。外資聚焦五大議題，包括：新台幣升值對營運面的影響、今年資本支出是否有變、先進製程與封裝產能布局、AI後市展望，以及美國「大而美法案」的影響。

關稅與新台幣升值等二大議題，是近來內外資法人以及市場投資人最關注的焦點，特別是對台積電基本面的影響程度，更是法人圈聚焦的重點。

外資近期出具的台積電個股報告中，陸續揭露最新的估算數據。摩根士丹利證券（大摩）指出，第2季新台幣強升10%，將衝擊台積電毛利率，大摩因而下調台積電下半年毛利率預估，由原預期58%至59%，調降為55%至56%。

新台幣強升，也將衝擊台積電獲利，大摩因而調降台積電今、明年每股純益預估值各6%、12%，調降後每股純益各為55.01元及64.61元。大和資本預期，匯率波動雖影響台積電第2、3季新台幣營收，但這只是短期問題，對長期性獲利並無傷害。

資本支出方面，高盛認為，台積電本次法說會不會有重大驚喜，預期將維持今年美元營收年增20%中段水準、資本支出380億美元至420億美元等目標不變。

法人預期，受對等關稅干擾市場景氣，台積電採審慎策略應對，今年資本支出恐僅逼近低標380億美元。因應1奈米以下先進製程研發與2奈米量產，以及加速全球製造足跡需求，明年資本支出有望達400億美元至450億美元，創新高。

數據顯示，台積電2024年資本支出實際運用297.6億美元，略低於公司原預估的略高於300億美元。

先進製程方面，高盛認為，2026年台積電的最大利多，主要是5奈米以下製程價格將年增3%、CoWoS封裝價格則年增5%。此外，智慧手機導入2奈米製程需求可能超出預期，將成為推升台積電明年營運成長重要動能之一。

AI後市展望方面，花旗證券預計GPU將繼續占據主導地位，ASIC也會持續成長。2026下半年開始，AI晶片將過渡到3奈米製程，將帶來平均售價（ASP）顯著增長、更大的晶片尺寸和更強大的運算能力。雖然出貨量成長將放緩，但價值成長將持續加速。

至於「大而美法案」的影響，大摩認為，該法案將半導體稅額抵減由原本的25%提升至35%，台積電符合資格，將因此受惠。