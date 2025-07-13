一周盤前股市解析／製鞋、紡織、綠能 可留意

台股上周五（11日）開盤下跌90點，終場以上影線紅K、上漲57點、收在22,751點，其中，類股漲跌互見，電子權值股小幅開低後陸續回穩，大立光（3008）未受匯損影響走揚。分析師指出，大盤短期均線排列翻揚，重回短多起跑點，建議依個股短線技術面偏多操作因應。

統一投顧協理陳晏平表示，操作上，建議調整持股結構，布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、生技、台幣升值概念股等。

第一金投顧協理黃奕銓指出，川普陸續公布關稅名單，加上新台幣影響季報問題、以及除權息扣除點數，目前可適當調整持股結構來因應，除製鞋、紡織股受惠越南的20%關稅，也可留意綠能、2奈米概念股等，整體選股建議以權值股、低基期、績優股三大方向為主，不追高等待拉回再行進場。