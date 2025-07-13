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就市論勢／台積鏈、矽光子 有看頭

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

美國總統川普4月2日宣布將課徵對等關稅，隨後於4月9日宣布課稅時間遞延90天，之後三個月內美股創新高，日、韓、台股也上漲，主因是「TACO」。富比世雜誌統計，從4月2日到7月7日，川普針對關稅政策共改口27次。

匯率變數也在市場預期。大立光（3008）上周四（10日）法說會公布第2季匯損高達42.2億元，為公司歷來最大匯損，使得單季每股純益降至7.73元，為13年來單季最差，由於上周股價領先拉回預先反應，大立光公布鉅額匯損後隔日股價開低走高。不過，上半年新台幣勁揚12%，毛利率低於10%的企業財報仍不佳，匯率更會衝擊接單競爭力。

台積電本周四（17日）將舉辦法說會，預期將釋出正面訊息，匯損影響財報數字有限，市場關注美國廠發展策略，以及先進製程量產進度。前一天艾司摩爾（ASML）公布財報，市場聚焦高階深紫外光（DUV）、極紫外光（EUV）接單狀況，及三星與英特爾需求變化，美中半導體管制對未來營運展望變化等。

投資建議

操作策略包括：一、控制部位、聚焦技術面維持多頭者，高檔爆量逢高調節；二、布局各族群領先指標，族群性（各概念股）空間相對有限。三、有AI題材的科技股都有機會，傳產股空間有限多看少做。

操作建議聚焦泛AI題材、台積電供應鏈、資安趨勢，以及矽光子概念等。

財報 台積電

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