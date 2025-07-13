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雙展題材股 短多關注

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期延續偏多震盪走勢，盤面資金良性輪動。法人表示，亞洲生技大展、台灣國際電玩電競產業展將於7月下旬登場，保瑞（6472）、科妍、微星、宇峻等相關題材股將可望吸引短多關注，建議掌握切入布局機會。

「2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」將於7月23日舉行，大會主題為「掌握亞洲生技新契機」，三大亮點專區包括委託開發暨製造服務（CDMO）、醫藥醫材、細胞治療及再生醫療區；台灣國際電玩電競產業展則於7月24日展開，為進入暑假旺季的線上遊戲、電競等產業添增話題。

台新投顧副總經理黃文清指出，以往參展廠商多由公司高層親自站台，可望針對總體經濟環境、消費者需求變化、及未來展望釋出風向球，在現階段大盤位處高檔時，有助投資人釐清基本面與產業脈動，並影響短期股價走勢。

電競 電玩 生技

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