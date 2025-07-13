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科技財報概念股 聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股面臨匯損、下半年旺季不旺等疑慮，近期多空陷入膠著。法人指出，台積電（2330）、科技七巨頭等台美重量級科技股將於下半月起公布財報，將有助釐清市場雜音，添增鴻海等相關概念股漲升動能。

上市櫃公司6月營收公告後，緊接著第2季財報及法說會將陸續登場。觀察大立光法說後，股價展現利空出盡走勢；17日台積電法說，以目前內外資法人預告內容來看，仍以「四平八穩」機率較大，亮點應屬有限。

在美股財報方面，根據排程，美股重量級科技股財報由18日的網飛打頭陣，至7月底前有德儀、特斯拉、Alphabet（谷歌）、微軟、超微、Meta（臉書）、高通，8月起則有亞馬遜、蘋果、英特爾、思科、應用材料等，AI多頭指標輝達（NVIDIA）28日才舉行。

台新投顧副總經理黃文清表示，美系四大雲端服務供應商（CSP）資本支出是否延續強勁成長，是市場主流AI的溫度計，尤其台股近期盤面ASIC AI伺服器供應鏈扮演領漲族群，在股價先行飆高後，市場將對相關數據詳加拆解，攸關後續上攻力道。

輝達GB200伺服器組裝良率提升，帶動相關機櫃及零組件出貨水漲船高，加上下半年GB300新機可望出貨，及自建叢集、新興雲端公司、主權基金等需求暢旺，鴻海、緯創、緯穎、技嘉等組裝代工廠及台達電、光寶科、健鼎、台燿等零組件廠評價具上修空間。

雲端服務 財報 台積電

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