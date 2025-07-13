貝萊德：AI 等重大趨勢正逐漸成為新支撐 持續加碼美股

貝萊德資產管理指出，雖然長期總體經濟的定錨點正在鬆動，但人工智慧（AI）等重大趨勢正逐漸成為新的結構性支撐。因此，貝萊德維持風險偏好立場，並持續加碼美股。

貝萊德指出，當前的經濟結構仍偏向有利於美股的相對表現。雖然自 2000 年以來，歐洲股市曾多次表現優於美股，包括今年初也是如此，但這種相對優勢往往難以持久。如果歐洲希望改變這一現狀，仍需進一步推動結構性改革。

貝萊德分析，美國即將推動稅制與監管改革，有望提振整體投資人信心。即使未來關稅衝擊及企業轉趨保守，造成美國經濟增速略微放緩，但整體企業盈餘仍具備穩健支撐空間。

在固定收益市場方面，貝萊德偏好歐元區公債與信用債，因為當前歐洲債券的殖利率更具吸引力。美國聯準會（Fed）降息預期升溫，有利於美國長天期公債殖利率短暫下滑，但由於通貨膨脹仍具黏著性，Fed的降息空間有限。

此外，貝萊德指出，美國財政赤字龐大，可能迫使投資人要求更高的「期限溢酬」，也就是對持有長天期美債所承擔風險的額外補償。因此，貝萊德持續不看好美國長天期公債，較看好短中天期的美國公債。

貝萊德也看好以當地貨幣計價的新興市場債券，因為美元可能進一步走弱，而新興市場的前景則較亮眼。許多新興市場的債務改善，貨幣走勢也抵禦貿易不確定的衝擊。