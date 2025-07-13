晶片關稅蠢動 法人：干擾台股投資情緒

台股上週上漲203.53點，收在22751.03點，漲幅約0.9%。法人表示，美國總統川普近日接連對多國發出關稅信函，其中未含台灣，此外，還有半導體晶片關稅變數，關稅議題將持續干擾市場投資情緒。

永豐投顧指出，美股標準普爾500及那斯達克指數不斷刷新歷史新高，激勵市場信心，尤其人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）市值突破4兆美元，是推升台股的主要動力。

永豐投顧表示，觀察雲端服務供應商（CSP）巨頭對人才展開激烈爭奪，主要人才的挖角簽約金高達1億美元以上，顯示AI資本投資並無降溫情況。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股上週AI相關供應鏈有不錯表現，帶動電子指數揚升，大盤站上短中長期均線。

廖炳焜說，晶圓代工龍頭廠台積電將於7月17日召開法人說明會，將說明未來營運展望，是市場重要風向球，為研判第3季科技業景氣的重要參考指標。

廖炳焜表示，觀察美國對日本及韓國課徵25%關稅，日、韓股市卻不跌反漲，顯示關稅衝擊有遞減情況。不過，短線關稅議題依然干擾市場投資情緒，靜待台灣關稅及半導體晶片關稅結果。