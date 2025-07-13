「聰明錢」追價族群喊衝 兆豐金、文曄等將帶領大盤挑戰前高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股近日無懼川普對等關稅混沌未明，展現逆勢突圍企圖心。投資專家認為，國際股市氛圍仍佳，有利資金持續輪動，兆豐金（2886）、文曄（3036）等法人及大戶同步追價的強勢股，具「仙人指路」效應，將是帶領大盤挑戰前高的主力部隊。

市場擔憂貿易戰升溫，引發高檔賣壓出籠，美股四大指數11日同步收低，台指期夜盤下跌130點收22,637點。不過，AI巨擘輝達（NVIDIA）股價仍漲0.5%收164.9美元，市值站穩4兆美元大關，台積電ADR漲0.2%，收230.4美元。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，美聯準會（Fed）降息預期、AI股樂觀氛圍，引領美科技股震盪盤堅，台股雖然面臨關稅、財報匯損等變數，但仍具補漲契機，短期偏向區間震盪。

台新投顧副總經理黃文清指出，多空等待關稅結果出爐，短期觀望氣氛濃厚，但部分法人趁機換股，積極操作的大戶亦勇於進場，包括大股東、主力、壽險等「聰明錢」優先卡位的優質個股，後市可望領漲抗跌，伺機帶領多頭上攻。

關稅 董事長

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