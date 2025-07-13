台積電17日法說 第2季獲利、本季業績展望同受矚目

台積電（2330）預計17日召開實體法說會，屆時將公布第2季財務報告及2025年第3季業績展望，將成為市場風向球。

法人預估，受新台幣對美元匯率升值干擾，台積電第2季獲利僅約能持平上季，甚至面臨季減個位數百分比狀況，惟仍將優於去年同期，創歷年同期新高。

台積電官網公告，第2季法人說明會將於17日台灣時間14時、美東時間2時舉行；公布財務報告前十天（7日至16日）為緘默期，將避免與投資機構及券商聯繫。

台積電法說會

台積電10日公布6月合併營收約為2,637.09億元，較上月減少17.7%，較去年同期增加26.9%。法人分析，即便新台幣對美元匯率走升，台積電第2季美元財測估達標，6月營收雖下滑仍高於新台幣2,500億元符合預期，仍為歷年同期新高；以上半年來看，台積電營收達1兆7,730.46億元，較去年同期成長40%。其中，4月、5月營收合計6,700.76億元，加上6月達9,337.85億元，符合預估。

法人先前預估，台積電6月營收僅需約2,529億元即可達低標，若按照低標估算，6月營收預期持續較5月營收月減少雙位數；不過，若依據平均數換算，則估計約2,660億元，估月減少約17%，兩種估算皆仍優於去年同期約2,079億元，為歷年同期新高。而台積電實際表現符合預期。

再就毛利率預測而言，法人原先預期，台積電下半年毛利率可望挑戰58%上下區間，如今受匯率干擾，法人對台積電下半年毛利率預估區間已下修至55%上下，加上2奈米下半年量產初期良率調整因素，也恐稀釋毛利率。

法人也預估，台積電第2季美元營收財測仍有望達標，惟毛利率、營益率等「雙率」恐下探財測低標，要超越財測目標有難度。以此推算，台積電恐達成市場預期本季獲利較首季成長的目標，最多僅能持平上季甚至面臨季減個位數百分比的狀況，惟仍將優於去年同期，創歷年同期新高，單季每股純益估13元。

近八年數據顯示，台積電第2季獲利優於首季機率約五成，台積電2024年第2季受惠人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用高速成長獲利優於首季，不過，2023年、2021年、2018年以及2017年第2季獲利皆較第1季衰退。