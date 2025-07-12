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靜待關稅細節 台股重返多頭攻勢、可低接具長線題材個股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
永豐期貨分析，台股後續觀察焦點仍是美國關稅名單、生效時點與台積電法說，如有優於預期的財測，才可能帶動權值股再度表態。 聯合報系資料照
永豐期貨分析，台股後續觀察焦點仍是美國關稅名單、生效時點與台積電法說，如有優於預期的財測，才可能帶動權值股再度表態。 聯合報系資料照

加權指數11日上漲57點，收在22,751點，成交量約3,379億元。籌碼面部分，三大法人買超176.5億元；其中外資現貨買超170.5億元，期貨淨空單增加1,124口至57,492口；投信賣超22.0億元，自營商買超28.0億元。本周加權指數上漲203點，漲幅0.9%，周線收紅。

永豐期貨指出，11日開盤因市場仍在等待美方「對等關稅」名單細節而小幅整理，之後指數大致在22,600～22,770點之間狹幅來回；台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股多在平盤附近晃動，盤中缺乏明確領漲族群。盤面亮點落在金融、防禦型電力與少數AI伺服器供應鏈個股，但輪動速度快、追價意願不高。

永豐期貨分析，從籌碼來看，外資現貨、期貨部位都無明顯增減；投信續守高股息與金融權值，自營商以當沖為主，典型「事件前觀望」布局。指數維持短期均線上方，單就技術面仍屬高檔盤整而未轉空，但量能偏低顯示追價信心不足。

後續觀察焦點仍是美國關稅名單、生效時點與台積電法說，如有優於預期的財測，才可能帶動權值股再度表態。若未出現重大利多，22,600～22,800點仍為震盪帶；可利用靠近區間下緣分批低接具長線題材個股，上緣則減碼。可鎖定第二波AI伺服器周邊（電源模組、散熱、功率半導體）逢回介入。

關稅 台股

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