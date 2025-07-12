14家金控6月賺638.4億元 法人目前看好這兩檔

14家金控拜投資收益增加、現金股息入帳與匯損減少，加上責任準備金暫行措施帶動外價金回升等，6月獲利擴增至638.4億元，法人現階段投資偏好順序為為銀行、壽險、證券及租賃，持續看好玉山金（2884）、中信金（2891）等兩檔。

大型本國投顧分析，在14家金控中，銀行為主金控獲利年增51%、證券為主金控獲利年增114%，主要受惠FX swap收益及股債投資收益回升，至於壽險為主金控則反映6月新台幣兌美元匯率升值0.1%，使匯損減緩，及實現資本利得、認列股息增加及金管會責任準備金暫行措施等挹注。

展望後市，法人認為，關稅對於通膨不確定性增加，目前市場預期美聯準會（Fed）今年可能降息1至2碼，持續延後降息有助今年銀行FX swap收益衰退減緩，全年銀行預估淨利差維持持平或小幅上揚趨勢。

另一方面，金管會責任準備金暫行措施有助降低今年下半年匯損對於壽險損益衝擊，還有進入7、8月認列現金股利收入高峰期等利多期待，但股債波動不確定性將影響壽險今年預估潛在獲利能力及可分配盈餘水準。

凱基目前對於金融股順序為銀行、壽險、證券及租賃，相對看好具有銀行淨利息及手續費收入動能維持、資產品質穩定等優勢的玉山金、中信金。