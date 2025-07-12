關稅拖棚台股觀望轉濃…台積法說會激勵有限 指數盤整等待補漲契機

在美國總統川普最新關稅威脅下，美股11日自歷史高點拉回，道瓊工業指數下跌279.13點。法人分析，台股最關注議題仍是關稅，指數維持震盪整理，台積電17日法人說明會的激勵效果可能有限，但只要關稅問題解決，台股就有補漲機會。

美股道瓊工業指數11日終場下跌279.13點，或0.63%，收在44371.51點；標準普爾500指數下跌20.71點，或0.33%，收在6259.75點；以科技股為主的那斯達克指數下跌45.13點，或0.22%，收在20585.53點；費城半導體指數下跌11.983點，或0.21%，收在5696.293點。

由於台灣關稅稅率未定，台股11日保守性買盤持續觀望，權值股台積電、鴻海狹幅整理以1100元及161.5元平盤作收，終場加權指數上漲57.78點，收在22751.03點，成交值新台幣3271.26億元。自營商買超28億元，投信賣超22.74億元，外資及陸資買超170.55億元，三大法人合計買超175.81億元。

國泰證期顧問處協理蔡明翰對中央社記者表示，台積電法說會將於17日舉行，預期將釋出正面訊息，但對台股的激勵效果可能有限，因為關稅議題遠比其他因素重要。

蔡明翰說，川普近期公布的對等關稅新稅率並未包含台灣，結果何時出爐難以預測，即使美股創新高，台股仍維持震盪整理，表現相對落後。

蔡明翰認為，儘管台股融資餘額降低、散戶減碼，籌碼面看似有利多頭行情，但大盤走勢主要受到關稅議題影響，只要關稅問題解決，台股就有明顯的補漲機會。

群益投顧指出，日本與韓國對等關稅稅率為25%，越南因為對美國進口零關稅而稅率降至20%，推估台灣稅率區間20%至30%，關鍵變數是台灣政府對美國進口開放程度。

群益投顧表示，匯率比關稅對企業影響更直接明顯，外資匯入主要持續買超基本面強勁的權值股台積電，17日將舉行的台積電法說會預期將釋出正面訊息，僅匯損可能影響財報數字，市場也將關注美國廠發展策略。