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川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

ETN趨勢導航／統一特選台灣5GN 奪冠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美股無懼貿易緊張情勢升溫，延續震盪盤堅走勢，台股本周回測月線後，拉出連三紅，改寫本波反彈以來收盤新高，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，統一特選台灣5GN（020019）上漲2.62%拔得頭籌。

川普政府陸續公布各國關稅通知函，所幸市場對美聯準會（Fed）降息預期轉強，美股多頭氣勢暢旺，那斯達克及標普指數攜手創高，台股在外資買盤回補下，本周先抑後揚，統計集中市場單周漲203點或0.9%，櫃買市場周線漲0.88點或0.37%，兩市同步由跌轉漲。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，超過六成績效打敗兩市大盤，以統一特選台灣5GN本周上漲2.62%登上冠軍寶座，元大金融高股息N、富邦蘋果正二N分居二、三，單周漲幅各為2.46%、2.37%。

本周前段班主要分布於高股息、金融、市值型等特色，包括元大台股領航N、元大ESG高股息N、元大金融配息N、統一IC設計臺灣N、元大ESG配息N、元大上櫃ESG高息N、元大綠能N等，單周漲幅在1.41%至2.37%不等。

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