大盤偏多 外資連四買

台股在川普關稅、匯兌損失利空影響鈍化下，又逢新台幣對美元匯率轉升，外資再買超170.5億元，由聯發科（2454）、金控股攜手推升加權指數上漲57點，收在22,751點，成交量增至3,379億元，日線連三紅；本周周線收紅，上漲203點。

三大法人昨共買超176.5億元，其中，外資買超170.5億元，連四買，累計買超360.5億元，但在期貨市場再加空，台指期未平倉淨空單再增1,124口至57,492口；投信轉賣超22億元；自營商買超28億元，連九買、累計買超281億元。八大公股行庫逢高調節41.2億元。

台股昨天開低，但並未受到大立光第2季匯損42億元、台積電6月營收月減17%消息衝擊，指數隨即拉到平盤上狹幅震盪。台積電終場收平盤1,100元，大立光利空出盡大反彈4.3%，漲幅居千金股之冠；金融股在部分壽險適用準備金鬆綁利多下，大多走揚，尤其台新金、新光金在合併前最後交易日雙雙爆大量，台新金成交63.8萬張、大漲8.3%，新光金爆出111萬張、上漲3.9%。加權指數終場上漲57點收22,751點。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清看法，公股今年以來持續買超台股，加上本波反彈以來，散戶不敢進場，融資減少，籌碼相對安定，但融券增加，故指數仍可偏多看待，不過後續需注意提前拉貨效應、新台幣升值帶來的匯兌損失對獲利的影響，以及台美關稅政策最終稅率。操作建議以基本面為依歸，看好包含AI相關族群、越南概念股，後者包括紡織、製鞋、電子五哥等，也可留意金融股、生技股。