高盛唱旺亞股 挺台、港、韓…看好美關稅「利空出盡」

高盛策略師團隊對未來一年亞股前景更為樂觀，理由是總體環境更有利，獲利成長，以及關稅風險減輕，美國總統川普公布實際關稅稅率時或許能被視為利空出盡，認為台灣、南韓及香港等地股票最能受到美國利率與美元降低的提振。

高盛以慕天輝為首的策略師團隊在最新報告中，上修對MSCI亞太指數（日本除外）的未來12個月目標價至700點，比先前所估的680點上調3%，暗示以美元計價的報酬率為9%。

MSCI亞太（日本除外）指數走勢

高盛表示，考量到亞洲股市14倍的預估本益比符合「總體經濟模型估算的公允價值」，獲利成長也將是推升亞股報酬率的主要驅力。

本季牽動亞股的重要總經影響因素，包括關稅政策演變與日漸寬鬆的利率政策，關稅對基本面成長的衝擊，沒有第2季初所預期般負面，美國總統川普公布關稅稅率時，或許能被視為利空出盡。

高盛指出，台灣、香港、南韓及菲律賓對於美國利率降低與弱勢美元的正面效果最敏感。高盛在偏好東北亞市場之餘，上調香港股市投資評級至「中性」，維持對中國大陸、日本及南韓的「加碼」評級，但下調馬來西亞股市評級至「減碼」。

高盛策略團隊上月將台灣股市投資評等由「減碼」調高為「中立」，並看好台灣加權股價指數一年內漲至23,500點。之所以調高台股評等，主要是台股今年表現「大幅落後」，且因總體風險緩和及科技領域的發展，使得「風險／報酬更趨平衡」。

近日，Bernstein的分析師也表示，他們看好今年下半年亞股的前景，原因包括預期外資將擴大湧向亞洲市場、企業獲利改善，以及政策環境將趨於寬鬆，這些因素都有望推動股市上漲。Bernstein尤其看好南韓與印度的股市。

渣打銀行本周稍早發布「2025年下半年全球市場展望」，報告指出，從總經層面來看，全球央行放寬貨幣政策、美國經濟有很大的機會實現軟著陸，以及美元走弱，都有利於風險資產。渣打銀青睞分散全球股市曝險的作法，並將亞洲（不含日本）股市評級調升至「加碼」。