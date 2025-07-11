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興櫃一周回顧／安盛生漲逾30% 受矚目

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周355家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周僅上漲0.05%，表現最強興櫃股由生技醫療股安盛生（6734）奪下，周漲超過三成。

本周漲幅超過一成檔數有16檔，其中前十強在15.3%至34.9%間，以產業分布觀察，資金集中電子和生技醫療股，科技股及生技醫療股各四檔，其餘兩檔為電機機械、食品工業各一。

周漲幅前十強依序為醫療器材產品研發股安盛生34.9%、散熱模組股邁科33.1%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫32.4%、新藥研發股安基生技29.6%、醫療耗材供應鏈諾亞克22.3%、光電股山太士18.1%、電機機械股高明鐵17.9%、保健食品股大研生醫16.6%、半導體測試零組件股勵威15.6%、通信網路股連訊15.3%。

大研生醫6月合併營收1.75億元，較去年同期成長93.3%，累計上半年營收年增率達50.5%，公司啟動七大戰略引擎，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長七大領域。股價繼上一周漲26.1%後，本周再漲逾16.6%。

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