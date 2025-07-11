就市論勢／本季投資 盯關稅效應

盤勢分析

台股昨（11）日在關稅未確認前持續震盪，終場收22,751點，漲57點，漲幅0.25%，本周大盤持續上漲，周線連三紅，單周續揚203點、漲幅0.9%，平均日均量3,071億元。

三大法人動向上，本周僅投信連續第二周調節台股，單周小幅賣超50.19億元，外資與自營商回補台股，外資單周買超304.77億元，連續第三周站在買方，自營商連續第二周買超124.26億元，三大法人合計買超378.84億元。

大盤本周高檔震盪，從類股來看，輝達股價創高、市值突破4兆美元，加上熱錢湧入，激勵台股AI相關供應鏈表現，帶動電子指數同步揚升，且聯準會會議紀要暗示年底前可能降息，也成為利多因子，大盤再度來到所有均線之上；然由於川普關稅通知台灣仍未在名單中，且半導體晶片關稅也將發布，短線關稅議題持續干擾市場投資情緒。

川普關稅政策進入談判下半場，台灣仍未被納入。從已公布名單分析，稅率普遍介於20%至40%，日韓關稅25%，寬限期展延至8月1日，各市場反映利空不跌，顯示對後續談判已漸漸轉為中性看待，衝擊的邊際效益遞減。

中經院預估，對照目前水準，美國對台灣目標關稅可能介於15%到20%，然台灣輸往美國產品當中，有八成屬於《美國232條款》調查項目，涵蓋半導體、伺服器等，因此後續談判結果仍為最大關鍵。

投資建議

市場已經看見第3季可能旺季不旺，在關稅提前拉貨、匯率變數等影響下，預料晶圓龍頭大廠下周法說會與市場展望，將成為市場重要風向球，為產業研判第3季科技業表現的重要參考指標。

川普思維仍是市場最大不安定因素，美股企業獲利也進入下修循環，加上這波多頭漲幅已高，第3季波動加劇可能性擴大，台股亦可能在美股及上半年提前拉貨等影響下，下半年出現修正走勢，將成為長線投資人擇機布局機會點。