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川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

一周熱門零股／元大台灣50 馬力強

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國總統川普陸續宣布對等關稅名單、上市櫃公司法說會等，指數驚驚漲，雖零股投資人進場意願受到影響，但以持有元大台灣50（0050）等市值型ETF、高股息ETF與大型權值股等因應，成為近期市場特色。

市場專家指出，川普7月4日美國獨立紀念日簽署大而美法案，延續減稅政策，提振企業信心，此外儘管美國與越南達成貿易協議，將越南原先46%對等關稅稅率調降至20%，帶動標普、那斯達克指數日前屢創新高，然7日川普開始多輪公布關稅名單，加徵25%至50%不等高額關稅，將原定7月9日關稅談判截止日期延後至8月1日，後續變化也將牽動零股市場動向。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大高股息、台積電、富邦台50、新光金、聯發科、國票金、陽明，十檔標的交易量從1,048萬至206萬股，與上周交易情形持平。

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