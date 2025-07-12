台股下周面臨3大事 外資看好

在關稅、財報等不確定因素之下，台股大盤持續震盪走高，下周台股將面臨三大事項，其中包含國安基金開會、台積電十七日舉辦法人說明會、台指期結算等，後續牽動台股走勢。

川普關稅、匯兌損失消息面對台股影響逐漸淡化，大立光、台積電並未受到營收影響，周五盤面在金融股、權值股加持下，大盤開低走高。加權指數十一日終場上漲五十七點，漲幅百分之三點九六，收在二萬二七五一點，成交量增至三二七一億元，日線連三紅；本周周線收紅Ｋ棒，上漲二百○三點、漲幅百分之○點九，連三紅。

國安基金將在七月十四日召開第二季例行委員會議，是四月八日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會，由於台股大盤指數已回升至美國對等關稅風暴前的位階，市場關注國安基金護盤任務是否持續。

富邦投顧董事長陳奕光表示，目前來看台美關稅尚未定案，稅率以百分之廿五來看為中性，至少要優於日、韓等國，因此台股仍面臨不確定性壓力，研判國安基金應該不會在此次例會宣布退場。

台積電將於十七日召開法人說明會，市場關注匯兌、第三季財測等。

陳奕光說，此次台積電法說看法中性，匯損部分因有美元避險，研判影響應該不會太大，不過投資人主要關心第三季營收表現，由於過去川普關稅政策，導致有提前拉貨現象，因此恐影響後續表現。

美系外資高盛則是點名看好亞股未來一年前景，高盛策略師團隊認為，主要原因有三，總體環境更有利、獲利成長以及關稅風險減輕。

高盛以慕天輝（Timothy Moe）為首的策略師團隊在最新報告中，上修對日本除外ＭＳＣＩ亞太指數的未來十二個月目標價至七百點，比先前所估的六百八十點上調百分之三，暗示以美元計價的報酬率為百分之九。

本季牽動亞股的重要總經影響因素，包括關稅政策演變與日漸寬鬆的寬鬆政策，關稅對基本面成長的衝擊，沒有第二季初所預期般負面，美國總統川普公布關稅稅率時，或許能被視為利空出盡。

高盛指出，台灣、香港、南韓及菲律賓對於美國利率降低與弱勢美元的正面效果最敏感。高盛在偏好東北亞市場之餘，上調香港股市投資評級至「中性」，維持對中國大陸、日本及南韓的「加碼」評級，但下調馬來西亞股市評級至「減碼」。