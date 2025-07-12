快訊

百合颱風最快今生成 吳德榮：歐洲模式模擬19日熱帶系統登陸台灣

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點 史指本周走低

下周台股 盯三大事

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台股在關稅、匯率、財報等不確定因素之下，本周仍持續震盪走高。投顧法人表示，台股仍有機會向上挑戰23,000點，但須留意下周將面臨三大關，包含國安基金開會、台積電（2330）17日舉辦法人說明會、台指期結算等，牽動後續走勢。

國安基金將在14日召開第2季例行委員會議，是4月8日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會，由於台股大盤指數已回升至美國對等關稅風暴前的位階，市場關注國安基金護盤任務是否持續。

富邦投顧董事長陳奕光分析，由於台美關稅尚未定案，若稅率為25%則為中性情境，但整體而言，關稅對台股仍為不確定壓力，研判國安基金應該不會在此次例會宣布退場。

再來是台指期將於16日結算。外資未平倉淨空單創歷史新高後，在10日減少，但11日便再增1,124口至57,492口，台新投顧副總黃文清認為，期貨空單對整體盤勢影響不大，主要影響因子還是在於外資熱錢湧入，對台股有正向推升作用。

台積電將於17日召開法人說明會，市場關注新台幣匯率升值的可能匯損、6月營收月減17.7%、第3季財測等議題，因台積電占台股權重高且為半導體產業景氣風向球，管理層說法將牽動台股走勢。

投顧法人指出，研判台積電第2季匯損影響應該不會太大，不過，第3季營收是否受到上半年提前拉貨、導致下半年趨緩影響，將是觀察焦點。

國安基金 台股 台積電

延伸閱讀

美股早盤／川普加強關稅力道！道瓊挫跌350點 輝達逆勢大漲1.5%

台股週漲0.9% 資訊服務類指數勁揚3.57%

新聞解析／台灣適用嗎？川普關稅訊息語焉不詳 與白宮公告矛盾

台股主動式ETF規模破百億元 00984A 買這102檔股、14日掛牌上市

相關新聞

外資看好 台股下周面臨3大事

在關稅、財報等不確定因素之下，台股大盤持續震盪走高，下周台股將面臨三大事項，其中包含國安基金開會、台積電十七日舉辦法人說...

高盛唱旺亞股 挺台、港、韓…看好美關稅「利空出盡」

高盛策略師團隊對未來一年亞股前景更為樂觀，理由是總體環境更有利，獲利成長，以及關稅風險減輕，美國總統川普公布實際關稅稅率...

大盤偏多 外資連四買

台股在川普關稅、匯兌損失利空影響鈍化下，又逢新台幣對美元匯率轉升，外資再買超170.5億元，由聯發科、金控股攜手推升加權...

台積夠力 外資升目標價…大摩喊1,288元最高

台積電下周四（17日）將舉行法說會，外資券商紛紛搶先推出最新報出。根據統計，外資圈評價維持正向，新報告中，目標價以摩根士...

下周台股 盯三大事

台股在關稅、匯率、財報等不確定因素之下，本周仍持續震盪走高。投顧法人表示，台股仍有機會向上挑戰23,000點，但須留意下...

就市論勢／本季投資 盯關稅效應

台股昨（11）日在關稅未確認前持續震盪，終場收22,751點，漲57點，漲幅0.25%，本周大盤持續上漲，周線連三紅，單周續揚203點、漲幅0.9%，平均日均量3,071億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。