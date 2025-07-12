下周台股 盯三大事
台股在關稅、匯率、財報等不確定因素之下，本周仍持續震盪走高。投顧法人表示，台股仍有機會向上挑戰23,000點，但須留意下周將面臨三大關，包含國安基金開會、台積電（2330）17日舉辦法人說明會、台指期結算等，牽動後續走勢。
國安基金將在14日召開第2季例行委員會議，是4月8日臨時委員會決議執行護盤任務以來首次例會，由於台股大盤指數已回升至美國對等關稅風暴前的位階，市場關注國安基金護盤任務是否持續。
富邦投顧董事長陳奕光分析，由於台美關稅尚未定案，若稅率為25%則為中性情境，但整體而言，關稅對台股仍為不確定壓力，研判國安基金應該不會在此次例會宣布退場。
再來是台指期將於16日結算。外資未平倉淨空單創歷史新高後，在10日減少，但11日便再增1,124口至57,492口，台新投顧副總黃文清認為，期貨空單對整體盤勢影響不大，主要影響因子還是在於外資熱錢湧入，對台股有正向推升作用。
台積電將於17日召開法人說明會，市場關注新台幣匯率升值的可能匯損、6月營收月減17.7%、第3季財測等議題，因台積電占台股權重高且為半導體產業景氣風向球，管理層說法將牽動台股走勢。
投顧法人指出，研判台積電第2季匯損影響應該不會太大，不過，第3季營收是否受到上半年提前拉貨、導致下半年趨緩影響，將是觀察焦點。
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