台積夠力 外資升目標價…大摩喊1,288元最高

台積電（2330）下周四（17日）將舉行法說會，外資券商紛紛搶先推出最新報出。根據統計，外資圈評價維持正向，新報告中，目標價以摩根士丹利（大摩）的1,288元最高，高盛、麥格理則雙雙調高目標價，分別是從1,145元調升至1,210元、1,125元上修至1,282元。

進一步看，大摩將目標價維持1,288元，維持「優於大盤」；麥格理自1,125元上修至1,282元，同樣給予「優於大盤」評級；花旗則維持「買進」看法，目標價1,280元；高盛從1,145元調升至1,210元，同為「買進」；大和資本也給出「買進」評等，目標價為1,200元。

台積電法說前各外資法人評價

其中，最新一份報告是大和資本證券，指出即便匯率波動劇烈，AI需求強勁及關稅拉貨效應支撐台積電業績表現。因此，仍建議股價回檔時可逢低布局，並維持台積電「買進」評等，目標價1,200元。

大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成分析，台積電第2季每股稅後純益（EPS）可望達15元，與市場共識相符，但受到匯率波動影響，預估值仍存在下修風險。

此外，雖持續面臨匯率逆風，第3季財測若以新台幣換算，存在下修風險，但此影響預估僅為期二至三季，對台積電長線結構性獲利能力影響有限。

展望第3季，若以美元計價，總營收預計季增約5%，略低於過往季節性水準，主因為中國大陸刺激政策與美國關稅變數導致客戶提前拉貨後，需求進入再平衡階段。

此外，匯率持續走貶預料將對第3季以新台幣計價的營收造成約5個百分點的下滑，毛利率也可能在其他條件不變下下修約1.7個百分點。