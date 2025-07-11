台股週漲0.9% 資訊服務類指數勁揚3.57%
台灣證券交易所統計，台股今天收在22751.03點，較上週上漲203.53點，漲幅約0.90%，其中資訊服務類指數上漲3.57%漲最多，塑膠類指數下挫6.68%跌最兇。
證交所統計，今天全體上市公司總市值為新台幣73兆2823.45億元，較上週增加6555.99億元，增幅約0.90%。
本週未含金融類指數上漲145.39點，漲幅約0.74%，未含電子類指數下跌87.34點，跌幅約0.47%，未含金融電子類指數下跌283.37點，跌幅約2.11%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆5355.48億元，全體上市股票成交金額為1兆4275.01億元，股票成交量週轉率為2.06%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3906.39億元，占全體上市股票交易金額27.37%；電子零組件類2506.92億元，占17.56%；電腦及週邊設備類1618.37億元，占11.34%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類12.74%、電子零組件類6%、電機機械類4.03%。
累計今年初開盤迄今共125個交易日，集中市場總成交金額為43兆5300.75億元，市場日平均成交金額為3482.41億元，股票成交量週轉率為51.33%，股票日平均成交量週轉率為0.41%。
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